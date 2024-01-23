台積電（2330）散戶買不會賺錢的原因曝光！ 她：持有期間可說是心驚膽跳
散戶買台積電不會賺錢的原因
早上去同學的店裡買三明治...
我跟同學說：「恭喜！你的台積電解套了！」
我同學臉上有點得意的跟我說：「我早就解套了！」
我頭微傾看著他
我說：「你賣了？那有賺耶。上週五收盤626元！」
我同學立馬變臉說：「啊！別說了，我賣580多元」
我說：「因為台積電法說會說今年營收有機會成長20%」
我同學說：「我怎麼會知道它會成長」
我安慰他：「台積電有配息，應該也有賺2萬多，也不錯！」
我同學先前買台積電買在580多元，雖然後來也是賣580多元，但他這持有期間可說是心驚膽跳。當台積電跌破400元時，我同學看到我就只有搖頭＋嘆氣。
我曾寫過一篇文，提到就算看好台積電我還是傾向買含積量高的ETF，至少跌幅不像個股這麼驚人。
我同學好不容易等到台積電580元，他很開心解套趕快賣掉，賺到台積電這二年的股息，但很可惜，他如果願意再多給台積電一點時間，他就可以賣在600多元，獲利會更好！
這是多數散戶、套牢的朋友的慣性動作。
雪倫完全能體會啊！因為我也曾經這麼做過（哈哈）。
如果我們投資時，已經確認是選對標的，如果持有期間有虧損，可以先評估是不是大環境的關係。
如果大家都好，只有投資的標的不好，這就要多想想是否要繼續持有。
如果投資的是ETF大多不會有這樣的問題。
如果評估後是大環境的問題以致於投資標的下跌，這時候就是好產品遇到倒楣事，反而要加碼投資。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言