台積電（2330）散戶買不會賺錢的原因曝光！ 她：持有期間可說是心驚膽跳

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聯合新聞網／ 財經雪倫
台積電。圖／聯合報系資料照片
台積電。圖／聯合報系資料照片

散戶買台積電不會賺錢的原因

早上去同學的店裡買三明治...

我跟同學說：「恭喜！你的台積電解套了！」

我同學臉上有點得意的跟我說：「我早就解套了！」

我頭微傾看著他

我說：「你賣了？那有賺耶。上週五收盤626元！」

我同學立馬變臉說：「啊！別說了，我賣580多元」

我說：「因為台積電法說會說今年營收有機會成長20%」

我同學說：「我怎麼會知道它會成長」

我安慰他：「台積電有配息，應該也有賺2萬多，也不錯！」

我同學先前買台積電買在580多元，雖然後來也是賣580多元，但他這持有期間可說是心驚膽跳。當台積電跌破400元時，我同學看到我就只有搖頭＋嘆氣。

我曾寫過一篇文，提到就算看好台積電我還是傾向買含積量高的ETF，至少跌幅不像個股這麼驚人。

我同學好不容易等到台積電580元，他很開心解套趕快賣掉，賺到台積電這二年的股息，但很可惜，他如果願意再多給台積電一點時間，他就可以賣在600多元，獲利會更好！

這是多數散戶、套牢的朋友的慣性動作。

雪倫完全能體會啊！因為我也曾經這麼做過（哈哈）。

如果我們投資時，已經確認是選對標的，如果持有期間有虧損，可以先評估是不是大環境的關係。

如果大家都好，只有投資的標的不好，這就要多想想是否要繼續持有。

如果投資的是ETF大多不會有這樣的問題。

如果評估後是大環境的問題以致於投資標的下跌，這時候就是好產品遇到倒楣事，反而要加碼投資。

◎本文內容已獲 財經雪倫 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2330台積電 ETF

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