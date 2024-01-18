兆豐金（2886）要抽股票嗎？ 她：錢會被綁4天無法買股…若閒錢夠就放心參加
兆豐金增資（抽股票）
最近有粉絲在問要不要參加兆豐金的增資，也就是抽股票？詳細日期如下：
申購日期：113/01/17～113/01/19
預扣款日期：113/01/22
申購價：33元
申購數量：1張（=1000股）
預扣款：33070元
33000元（一張兆豐金的金額）、20元（手續費）、50元（通知中籤的掛號費）將錢放在自己股票交割銀行戶頭待券商扣款。
未中籤還款日：113/01/24（還33050元）
中籤撥券日：113/01/31
以兆豐金現價約37.5元來看，若有機會用33元購買，仍是划算的。且去年兆豐金EPS表現出色，期待股價下修到33元可能有難度（如果真的跌破33元，當然現金繼續加碼），所以這次抽股票，小車會參加。
不過目前距離未中籤還款日有4個工作天，等於33050元要被綁4天不能買股票。適逢近日股市價格修正不少，若戶頭裡面剛好只有3萬多的朋友，參加抽股票，臨時遇到下跌就無法買股票，可以再斟酌是否參加。如果戶頭裡扣除增資的金額，還有其他閒錢可供臨時加碼的話，就放心參加增資吧！
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