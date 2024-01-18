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兆豐金（2886）抽籤要參加嗎？ 專家：抽中撥券當天賣出…跌破申購價「這樣做」

聯合新聞網／ 艾蜜莉
兆豐金融大樓。記者曾原信／攝影 曾原信
兆豐金融大樓。記者曾原信／攝影 曾原信

兆豐金可以開始申請抽籤囉

這次兆豐金抽籤的溢價差只有15%左右，雖然沒有到達20%，不過因為兆豐金是好公司，去年在換匯交易（swap）大賺、手續費收入增加下，稅後淨利達到332.38億元，成長約8成創下歷史新高，是官股金控中的模範生；再加上它是我觀察名單中的股票，以申購價33元來看，這是在股價光譜的便宜區間下方，符合小資翻倍存股數的買進條件。

抽籤真的抽中了，等於我就是用股價光譜便宜價買進，以這個邏輯來抽是合理的，我願意花個幾十元手續費來抽抽看。

抽中以後，預計也是撥券當天賣出，不要跌太多的話大概就是賺個10.x%，也有符合我的停利目標，那假設事與願違...股價在撥券之前跌到申購價33元以下，難道要停損賣出嗎？

這種情況發生在其它股票上，因為並非是自己理解、有研究的公司，而且也不在觀察名單內，我會不猶豫的選擇馬上停損賣出，但再強調一下，兆豐金是我觀察名單的股票，要是真的跌破申購價，代表股價已經來到好價格了。

再看財政部預算書估計兆豐金股利，應該會落在1.4元上下，（實際還是以未來兆豐金公告為主）要是用申購價33元抽到，甚至之後股價跌破申購價，等於殖利率都會超過4.24%，所以不但不用賣出，反而應該是直接再加碼才對。

不管抽到以後撥券日前是上漲還是下跌，對我來說都是有利的！但重點是什麼？就是...

也要抽的到才行。

溫馨提醒：這是我的抽兆豐金規劃，並沒有買賣推薦之意，記得要自己獨立思考做決定。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2886兆豐金 股票抽籤

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