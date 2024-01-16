富邦金、國泰金、中信金拿下金控EPS前三名！ 專家：新光金又是賠爛的一年

金控公司終於全數公佈自結EPS啦！除了幾家歡樂幾家愁之外，也不難去分出壽險陣營和銀行陣營的區別。幾家壽險型金控雖然沒有像2022年那樣慘烈，但經歷2023年的風風雨雨，一路走來也是顛簸，尤其新光金又是賠爛的一年。

一、2023年全年度金控自結EPS與增減幅度

為了縮減過多的表格，這次我採用「每季」、「12月」及「年度自結」這三大項數據來讓大家參考這一年來的公司表現。

整年度的排名來說，前三名的績優生還是老樣子，依舊由富邦金（4.81元）、國泰金（3.24元）、中信金（2.82元）所拿下。但是全年度EPS超過2元的公司，除了上述的三家之外，還有兆豐金（2.37元）與元大金（2.09元）。因此我們可以從這邊整理一下年度排行前五名為：

1.富邦金 2.國泰金 3.中信金 4.兆豐金 5.元大金

如果從漲跌幅的角度來看，兆豐金以80％拿下冠軍，中信金的69％表現也不錯，國票金41％位坐季軍。全年度有三家負成長，分別為台新金（-7％）、合庫金（-19％）與新光金（-536％）。

新光金在整個年度當中，有七個月的EPS為負數，儘管12月份以0.21元坐冠群雄，但也無能力挽狂瀾多為負數的業績，導致整年度以-0.48元收場，比去年0.11元還要慘，衰退達-536％。儘管新光金股價不到10元，看似便宜，但在基本面不佳，股利上也不可能有好的結果之下，個人還是不會將資金放在這樣的投資標的上。

二、新聞與筆記

（一）富邦金

富邦金控全年度賺661億元，比2022年成長約41％，子公司富邦銀行及富邦證券都有不錯的表現，唯富邦人壽與富邦產險在匯兌方面有損失，因此表現上有受到影響。董事長也在重要場合上表示，富邦金2024配發的股息可望比2023年還要好，富邦金2023年配發1.5元現金與0.5元股票，如果依此說法，2024年可望有現金+股票在2元以上的可能性。

（二）國泰金

國泰金控全年度賺515億元，相較2022年成長了36％，國泰世華銀行和國泰投信的獲利都創下歷史新高，然而單月獲利下滑也是受損於台幣升值的影響。目前並無配息相關消息傳出。

（三）開發金

開發金控全年度賺189億元。凱基人壽也是因為匯兌影響而受損，但是凱基銀行、凱基證券與中華開發則是正向發展。開發金全年度EPS為1.13元，預估今年會打破去年沒有股息的窘境，至於要發多少錢，我們再等看看有沒有來自高層的消息。

（四）中信金

中信金這次可風光了，全年度賺了560億元，不但大幅成長67％，更是超車國泰金控。中信金2023年的EPS達到2.82元，如果以過去配發率都接近5成來看，希望今年的配息可以更盛以往，讓股東們更為滿意。

（五）官股行庫

四家官股金控當中，還是以兆豐金表現最好，這個大家似乎沒有太多的意外，然而合庫金因為海外虧損的關係，導致今年成長受到影響，全年度EPS1.17元，相較於2022年呈現衰退19％。在上一篇文章中有提到，根據財政部預算書的推估，各家在2024年配發的現金股息可能是，兆豐金1.4元，第一金1元，合庫金1元，華南金0.65元，然而合庫金今年虧損，是否會減少配息？華南金卻相較於2022年成長，配息是否會追加？這些都讓大家拭目以待！

全年度的業績都出爐，大家在領到年終獎金之際，或許可以開始根據這項數據所推估出來的配息進行布局，不然等到公司公佈之後，或許有些公司的股價就會因此飛漲到投資人不好追的地步啦！

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