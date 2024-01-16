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近期中租股價不振今年能期待？ 專家：中、美兩國降息能使中租獲得更高利差
中租，市場的期待
中租12月營收84.96億、年增9.30%，略低於市場預期，不過符合我個人的預期，近期中租股價不振，後續還值得期待嗎？
中租是一間融資放貸企業，獲利模式不難懂，主要來自於融資放貸收取利息。簡單的邏輯，卻是一門獲利相當穩定的事業，回顧中租過去10年表現，可以說賺的盆滿缽滿。
此時投資是機會還是風險？我們從兩個層面來看。
其一，美國聯準會暴力升息的政策，使得中租在台灣市場和東南亞市場的資金成本快速上升，客戶端的利率無法即時跟上，也造就利差縮小，這也是為什麼2023年營收成長，獲利卻下滑的原因。
雖然利差可以依循與客戶簽訂的新約來進行改善，但長期處於高利率環境，將使得體質差的企業難以存活，衍生出的問題就是呆帳，當經營不下去時，可能連本金都不還了。
其二，中國市場正面臨嚴重的通貨緊縮情勢，當通縮持續的時間越久，企業獲利能力將會隨之下滑，這個問題比暴力升息還要大，這是關乎融資需求性的問題，可能導致企業無意願貸款。
過去幾個月中國CPI水位持續維持低迷，內需不足成經濟發展最大阻礙，想要脫離這樣的情況，可能需要祭出更大規模財政刺激，才有望加速經濟復甦。
展望2024年，市場的期待正是來自於降息，不論是美國軟著陸式的降息又或是中國為刺激經濟的降息，兩者市場都能因降息獲得更高的利差，但後者可能因為經濟疲弱，短期出現融資需求下滑。
但我們不必太早預設立場，我認為中租只要能在營收上持續創高，代表業務端並沒有出現太大的問題，儘管短期內會因高利率或通縮環境造成呆帳，但隨著降息後，這些問題終將迎刃而解。
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