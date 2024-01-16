近期中租股價不振今年能期待？ 專家：中、美兩國降息能使中租獲得更高利差

中租，市場的期待

中租12月營收84.96億、年增9.30%，略低於市場預期，不過符合我個人的預期，近期中租股價不振，後續還值得期待嗎？

中租是一間融資放貸企業，獲利模式不難懂，主要來自於融資放貸收取利息。簡單的邏輯，卻是一門獲利相當穩定的事業，回顧中租過去10年表現，可以說賺的盆滿缽滿。

此時投資是機會還是風險？我們從兩個層面來看。

展望2024年，市場的期待正是來自於降息，不論是美國軟著陸式的降息又或是中國為刺激經濟的降息，兩者市場都能因降息獲得更高的利差，但後者可能因為經濟疲弱，短期出現融資需求下滑。

但我們不必太早預設立場，我認為中租只要能在營收上持續創高，代表業務端並沒有出現太大的問題，儘管短期內會因高利率或通縮環境造成呆帳，但隨著降息後，這些問題終將迎刃而解。

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