台塑四寶去年獲利創新低 網曝還有「1考驗」預言今年更慘

台塑四寶10日公告去年12月營收與全年獲利，受景氣低迷、油價震盪等不利因素衝擊，四寶去年稅後純益合計僅440.07億元，為史上次低，年減51.2%。PTT網友討論，「景氣循環股買在高本益比」，但未來還有碳稅議題，塑化未來恐怕一片黑暗。不少網友認為，這只是剛開始，今年恐怕會更慘。

台塑四寶去年全年獲利表現依序為：台塑化（6505）稅後純益218.6億元，年增51.8%，每股純益2.3元；台化（1326）稅後純益84.8億元，年增15.3%，每股純益1.45元；台塑（1301）稅後純益73.4億元，年減79.7%，每股純益1.15元；南亞（1303）稅後純益約63億元，年減80.4%，每股純益0.8元。

一名網友在PTT發文表示，雖然俗話說「景氣循環股買在高本益比」，但慣性是否會改變？「一低可能還有一低低」，且除了ECFA外，未來還有碳稅議題，塑化恐怕未來相當黑暗。

其他人則留言「好險台化2023比2022強，2022那麼弱都有70幾了。看好今年上80，今天60.3沒加碼可惜了！明天應該往上走」、「塑化收一收打包回老家啦，台50漲輸高股息，就是傳產扯後腿」、「台灣傳產沒救了，專心電子股吧」、「倒楣的事情應該才剛開始吧」、「景氣寒冬怎麼那麼久」、「ecfa還沒來就這樣，越爛越噴？」、「台塑今天不會跌停吧？」、「今年應該會更慘，不多說」。

還有人留言「西台灣開出超多產能，塑膠不好賺了」、「四個去年都有賺錢，哪裡爛了？」、「竟然有人天真以為傳產爛不會影響到其他產業」、「股價躺很久了」、「中國繼續搞共同富裕就是通縮」、「台塑在支那量這麼大，也沒什麼特殊產品」、「其他類股輪流漲，就塑化還在探底」、「今天就漲停這幾檔，不要不信」。