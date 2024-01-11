鴻海（2317）營收優於市場預估！ 專家：朋友紀律投入…成本及時間成最大優勢

鴻海（2317）營收公佈了！12月營收是4601億元，年衰退26.89%，整年營收則是6.15兆元，年衰退6.98%，創下歷年同期次高，雖然2項營收都是衰退，不過成績都是有優於市場預估！

去年10月底鴻海出現94.x元的低價，我用小資翻倍存股術往下買了2批，成本算是不錯，可惜沒有繼續下跌讓我能夠如願買到久違的8字頭；但使用小資翻倍存股術在鴻海還能小賺一些，成績算是滿意的！

不知道大大們記不記得我那位，熱忠於買鴻海而且也買了很久的好朋友，她根本不以為意我買鴻海賺的這些，因為她說：「我覺得還是我的成本漂亮多了！」...

畢竟她從好幾年前就買了台積電、鴻海...等等這些大型績優股，而且每年都很固定、有紀律的把薪水、獎金持續投入，當然那時候誰都不知道台股會漲的那麼高，所以現在回過頭來看，成本和時間都變成她的一大優勢，她過去也只是領月薪的小資族，但打開對帳單可以看到滿滿的未實現損益和成本很低的龍頭股，是個從外表看雖是小資族，實際上荷包已經賺飽飽且財務自由的隱形小富豪。

很多大大從去年開始投資，其實去年的開戶人數新增97.8萬戶，尤其20~29歲占比最高，佔4成以上，而且去年的19歲以下首次開戶占比已經成長到21.07%，雖然在這時候開始投資遇到漲很高的股市，不容易買到便宜、好價格的績優龍頭股，但這時候開始投資我覺得說不定是好事喔！

現在聽到新手大大們都想要買便宜價，跟以前想追高、追熱度題材的人相比少了很多，或許在真正體驗到想買股票卻一直買不到便宜價的經歷後，以後股市真的跌下去了，自己也才真的買得下手，買的滿手便宜和好股（那時候氣氛一定是恐慌的）。

股市永遠都在，年輕人的未來還很長一定能夠遇到好的機遇，不用擔心，現階段可以做的事情除了充實知識、多累積觀察名單以外，也可以先好好妥善應用小資翻倍存股術，練習在股市高點也能找到安全買股的時機，一邊累積資產。

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