統一營收／2023年營收5,809.9億元創歷史新高 朝6,000億邁進

食品龍頭統一（1216）10日公告全年營收為5,809.9億元，年增10.74%，創歷史新高，未來將朝6,000億元大關邁進，動能來自於轉投資小金雞統一超（2912）首度突破3,000億元營收，以及統一中控成長，食品本業則為持平。

統一12月營收為491.7億元，年增10.3%，是2023年連續三個月來都以雙位數成長，並創下歷史同期新高。

統一超10日公布2023年全年營收，首度衝破3,000億元大關，達3,169.3億元，年增9.2%，創下歷史新高，全台7-ELEVEN達6,859家，淨增加228家。2023年因強化鮮食、咖啡、思樂冰、霜淇淋、預購、國際精品、全店行銷等明星結構；轉投資事業包括菲律賓7-11、台灣星巴克、康是美、上海與浙江7-11等，都挹注營收成長。

統一董事長羅智先2023年曾表示，台灣7-11預計今年底前將達到7,111店，也象徵店名7-11，地點將位於南部；海外超商小金雞菲律賓7-11經歷疫情，目前有3,500家，市占率達86%，成為寡占超商，未來目標店數上看1.2萬家。

統一中控方面，法人表示，考慮到原物料價格仍有不確定性，對於統一中控今年的獲利預測下調7.2%。

不過，統一食品本業因實施不漲價策略，被問到是否推出新產品頻率有變高趨勢？羅智先曾表示，鮮食類新品這兩年發展速度很快，受疫情影響，消費者需求跟社會消費型態出現改變，也刺激和鼓勵廠商在食品科技發展，可觀察到鮮食品項愈來愈豐富，具有良性循環。