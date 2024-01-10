長虹去年營收破98億、年增12% 興富發子公司助攻、去年營收大增近七成

長虹建設（5534）今（10）日去年12月營收達9.06億元、年減39.5%。累計2023年全年營收達98.44億元，較2022年87.31億元增加12.7%。

長虹建設表示，去年營運在「長虹閱莊」、「長虹PARK32」、「政大首席」三大案貢獻下，推升營運持續成長；展望今年營運，長虹建設將有四筆新建案完工、合計完工量約134億元，包括「忠孝詠吉」、「央泱長虹」、「松德長虹」，以及「長虹天韻」交屋。

另外，興富發建設（2542）今同步公布去年12月營收達10.97億元、年減86.2%。累計2023年全年營收達440.67億元，較2022年261.54億元成長68.5%。

興富發建設指出，去年營收雖然入帳個案較少，但在認列子公司潤隆建設旗下「國家大院」、「新橫濱」、「竹科潤隆」三大案挹注，推升整體營收成長；展望今年營運預定入帳個案將有五筆，包括「興富發T1」、「站前新銳」、「文心愛悅」、「愛琴海」、「愛情河左岸」。