快訊

美客機門板飛脫…15歲男「被迫裸上身」 女乘客1舉動超暖心

獨／不同版本國家警報？昨搭機返台 他竟收到簡體字「總統警報」

八代亞紀：日本「演歌女王」華麗熱情的歌唱人生

長虹去年營收破98億、年增12% 興富發子公司助攻、去年營收大增近七成

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導

長虹建設（5534）今（10）日去年12月營收達9.06億元、年減39.5%。累計2023年全年營收達98.44億元，較2022年87.31億元增加12.7%。

長虹建設表示，去年營運在「長虹閱莊」、「長虹PARK32」、「政大首席」三大案貢獻下，推升營運持續成長；展望今年營運，長虹建設將有四筆新建案完工、合計完工量約134億元，包括「忠孝詠吉」、「央泱長虹」、「松德長虹」，以及「長虹天韻」交屋。

另外，興富發建設（2542）今同步公布去年12月營收達10.97億元、年減86.2%。累計2023年全年營收達440.67億元，較2022年261.54億元成長68.5%。

興富發建設指出，去年營收雖然入帳個案較少，但在認列子公司潤隆建設旗下「國家大院」、「新橫濱」、「竹科潤隆」三大案挹注，推升整體營收成長；展望今年營運預定入帳個案將有五筆，包括「興富發T1」、「站前新銳」、「文心愛悅」、「愛琴海」、「愛情河左岸」。

長虹 營收

延伸閱讀

目前無治療方法、沒疫苗…「殭屍鹿」病毒蔓延 專家籲注意人畜共通風險

選前釋利多？ 衛福部提前發放社福津貼額度調升7.34%

醫病平台／醫療與長照結合，長照創新專業服務

國三生命案少保官沒作用？司法院2月起試辦保護管束風險管理行動方案

相關新聞

長榮海運營收／去年12月月增4.11%、年減19.3%

長榮海運（2603）今日公告12月份合併營收，單月營收236.33億元，較上個月增加9.33億元 (增幅4.11%)，與...

統一超營收／全台增228家門市 2023年首破3,000億大關

統一超（2912）今（10）日公布2023年營收首度衝破3,000億元大關，達3,169.3億元，年增9.2%，創下歷史...

八方雲集營收／去年創歷史新高 美國展店穩健開出

八方雲集（2753）今（10）日公告12月合併營收6.39億元，較去年同期成長9.56%，創歷年同期新高，亦較上月增加2...

長榮航營收／去年12月187.43億元 創下歷史新高

長榮航空（2618）12月合併營收創下公司成立以來歷史新高，12月合併營收達187.43億，與去年同期合併營收146.7...

王品營收／去年全年222億元寫新里程碑 朝粥幫即日開放訂位

王品（2727）今（10）日公告去年12月營收19.95億元，年增14.61%，為歷史第三高紀錄，同步改寫12月同期新高...

聚餐旺季助攻 王品去年營收222.3億元創新高

國內連鎖餐飲龍頭王品集團今天公告12月自結合併營收新台幣19.95億元，受惠聚餐旺季助攻，創歷史第3高與同期新高；累計2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。