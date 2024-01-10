冠軍營收／拉貨增溫！去年12月大增近三成 創近六月新高

冠軍建材（1806）今（10）日公布去年12月營收達2.97億元、年增28.2%，創近六月單月新高；累計2023年營收達31.39億元，年增4.4%。

冠軍建材指出，隨著客戶拉貨需求增溫，推升公司去年單月營收呈現連續三月的逐月成長，第4季營收更刷新近七季度新高成績。

冠軍建材去年12月營收達2.97億元、年增28.2%，創近六月單月新高。去年第4季營收8.8億元、年增21.7%，同步繳出近七季營收新高；累計2023年營收達31.39億元，年增4.4%。

展望今年營運，冠軍建材認為，國內業務接單能見度已至今年第2季，對今年營運持正向看法。在接單不錯下，公司同步深化落實淨零建築目標，以及更換節能高效生產線，增進磁磚生產效率，還有拓展多元建材、在地化服務、垂直整合通路資源與結合數位化等，提升冠軍建材在市場競爭力。