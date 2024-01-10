冠軍營收／拉貨增溫！去年12月大增近三成 創近六月新高
冠軍建材（1806）今（10）日公布去年12月營收達2.97億元、年增28.2%，創近六月單月新高；累計2023年營收達31.39億元，年增4.4%。
冠軍建材指出，隨著客戶拉貨需求增溫，推升公司去年單月營收呈現連續三月的逐月成長，第4季營收更刷新近七季度新高成績。
冠軍建材去年12月營收達2.97億元、年增28.2%，創近六月單月新高。去年第4季營收8.8億元、年增21.7%，同步繳出近七季營收新高；累計2023年營收達31.39億元，年增4.4%。
展望今年營運，冠軍建材認為，國內業務接單能見度已至今年第2季，對今年營運持正向看法。在接單不錯下，公司同步深化落實淨零建築目標，以及更換節能高效生產線，增進磁磚生產效率，還有拓展多元建材、在地化服務、垂直整合通路資源與結合數位化等，提升冠軍建材在市場競爭力。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言