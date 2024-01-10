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富邦媒營收／去年全年再創下千億元佳績 達1092.4億元

經濟日報／ 記者何秀玲／台北即時報導
「網購寵物商機」潛力無窮，momo推《萌寵迎新》線上寵物展。圖/富邦媒提供
「網購寵物商機」潛力無窮，momo推《萌寵迎新》線上寵物展。圖/富邦媒提供

電商龍頭富邦媒（8454）今（10）日公告2023年12月營收為97.3億元，較2022年同期微幅成長1.82%，不過依然創歷史同期新高，全年營收再創下千億元佳績，達1,092.4億元，年增5.6%，再創歷史新高紀錄。

此外，富邦媒南部物流中心預期今年第1季啟用，法人表示，物流中心讓富邦媒南部物流布局有望更為完整，不過疫情紅利消失，人們回歸實體消費，雖然電商仍被長期看好，不過今年富邦媒要如何再創高峰，值得觀察。

富邦媒表示，綜觀2023年雖面臨高基期，公司全年度累計營收仍再創下千億佳績；其中，富邦媒2023年第4季單季營收逾328.4億元，改寫單季歷史最佳表現。

富邦媒表示，12月冷氣團接力報到，抗寒商機持續發威，吹進美妝保養與保暖家電品類，從具溫熱功能的美容儀器、冬季滋養乳霜保養、蒸氣眼罩等美妝保養品，到因應居家抗寒的暖氣機與冷暖空調等買氣熱絡。

而年底為家電換購與尾牙採購旺季，加上經濟部延長加碼「住宅家電汰舊換新節能補助」政策，冰箱、電視、掃地機等皆有不錯的銷售表現。12月份接續迎來耶誕節與跨年活動，同步推升禮盒商品、美食票券與旅遊住宿的買氣。

農曆春節腳步將近，年菜置辦進入白熱化階段，momo購物網年菜預購開跑至今銷售年增達雙位數，小家庭的年菜套餐、佛跳牆、烏魚子展現高人氣。看準持續延燒的網購年菜需求，momo即日起至2月15日再推一波年菜促銷活動，希望能在1月淡季衝出好成績。

富邦媒 年菜

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