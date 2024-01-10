中華車營收／2023年385.07億元 年增三成

中華車（2204）2023年12月營收33.28億元，年增26.85%，全年營收385.07億元，年增30.29%。其中MG品牌2023年Q4同期掛牌成長逾三倍，去年一整年的銷售表現是中華車營收大幅成長的主力來源。

中華車2022年7月將MG品牌導入台灣後，當家休旅HS 1.5T旗艦版、PHEV馭電版完勝同級產品配置，旋即在9月正式上市一個月後，繳出2,500張訂單驚人佳績震撼市場；2023年完整的第一個年度，MG Taiwan陸續導入HS 2.0T AWD旗艦版與跨界休旅 ZS 1.5L旗艦版豐富產品陣線，秉持著「超規滿配」的產品策略，提供消費者購車新選擇，在暢旺買氣與產能提升加持下，MG Taiwan 2023年第四季掛牌數為5,292輛，較去年同期成長超過三倍，續寫單季新高銷售紀錄，同時全年總掛牌13,791輛的亮眼的成績單再創歷史新猷，為MG Taiwan寫下全新里程碑。