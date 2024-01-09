廣華-KY營收／自主品牌出貨增溫 去年12月5.47億元、年增17.8％

廣華控股（1338）公布112年12月合併營收5.47億元，由於2022年底疫情封控政策開放，是2023年12月營收較 前年同期增加17.82％的原因。但中國整體新車銷售市場的結構轉變，仍影響著主要日系客戶的下單力道表現；累計 112年全年合併營收為57.61 億元，較前一年同期減少21.56％。

廣華-KY 表示，2023年12月營收較上月持平主要係北美業務因聖誕假期拉貨減少所致，但隨著中國新能源車滲透率提升，公司憑藉就近快速服務客戶，且具高度垂直與水平整合及彈性的生產能力，有效滿足品牌車廠對於表面加飾之客製化需求，帶動自主品牌客戶對於廣華 輕量化、節能減碳等之相關內飾件產品訂單需求增加，尤其是高毛利之乾式轉印工藝技術的產品需求成長，使自主品牌車廠的營收占比自去年起即持續緩步上升，中和了日系品牌車廠銷售表現疲弱而導致下單力道減緩對公司的影響。

根據中國汽車工業協會預估，2023年中國汽車產銷有望達到3,000萬輛，新能源汽車產銷將超過900萬輛，自主品牌乘用車市場占有率穩定在50%以上，並預估2024年大陸新能源車年銷量將有機會突破千萬輛大關，市場滲透率達 40%以上，可見中國自主品牌車廠成為中國新車市場的新勢力。

隨著新能源車市場滲透率持續提升，廣華 提供了輕量化、節能減碳等之相關內飾件產品，以及自行新開發之「光與美的系統開發」產品。廣華 以目前比亞迪、本田新訂單之出貨排程來看，將於今年上半年逐步出貨，不僅奠定公司全年營運向上發展穩健動能，更有助於獲利提昇。

2024年第1季適逢農曆新年工作天數減少，恐影響短期出貨表現，但根據最新「中國汽車經銷商庫存預警指數調查 VIA（Vehicle Inventory Alert Index）」顯示，2023年12月中國汽車經銷商庫存預警指數為53.7％，較上月下降 6.7個百分點，與2022年同期下降4.5個百分點，庫存預警指數雖位於榮枯線之上，但已可見整體中國車市景氣有逐步回升態勢，廣華-KY 看好隨著農曆年前返鄉潮、結婚用途刺激新車銷售提振，而帶動品牌車廠於農曆年後之庫存回補力道。