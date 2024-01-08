中興電營收／訂單爆滿！2023年221億元 創歷史新高

中興電（1513）今（8）日公告，12月營收20.15億元，年增28.09%；2023年全年營收221.44億元，年增19.36%，單月營收創歷史同期新高，全年營收則創下歷史新高。

中興電今年營運不斷繳出佳績，惟上半年認列雲豹甲車弊案，導致獲利被影響，不過中興電指出，最壞的階段已經過去了，未來營運相當穩定。

中興電目前在手訂單達343億元以上，且因其為國內是唯一獲得台電345kV氣體絕緣開關認證的廠商，在取得台電訂單上略有優勢，此外，中興電指出，預期今年至少可爭取300億元訂單，包括台電發電廠開關廠新建統包工程161kv、345kv，3-1期離岸風力變電站統包工程、儲能場新建工程、台電配電變電所屋內化工程等。

重電族群受惠台電強韌電網計畫，訂單不斷湧現，為了因應產能，中興電嘉義廠將於今年第1季投產，第2季增建1,700坪廠房倉庫，提升產線順暢度和工作效率，預期可提升產能約15%至20%，而目前GIS開關設備稼動率達130%，希望未來嘉義廠擴產後，稼動率可降到110%以減輕壓力。

氫能事業方面，中興電於華亞園區生產氫能源汽機車，已經開始量產，預期氫能源汽車今年就可銷往美國、印度及沙烏地阿拉伯等，中興電指出，今年氫能事業也有望成為新的營收動能。