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中國大陸經濟回溫、電動車需求強勁 投行一致看好銅價未來走勢

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

因供應短缺加上能源轉型刺激需求，惠譽解決方案（Fitch Solutions）旗下研究部門 BMI 預估，在綠色能源轉型帶動需求上升，以及市場對聯準會（Fed）在今年降息的預期將帶動美元貶值，未來兩年銅價可能會飆漲75%以上。另外，花旗也發布報告預測，在市場需求的推升下，2025年銅價將推高至每噸15,000美元，遠高於去年3月創下的歷史高點，即每噸10,730美元。街口投信分析，在各家研究機構一致看好市場對銅的需求幫助下，短線銅價恐將易漲難跌。

根據路透社的報導，雖然中國大陸2023年12月官方採購經理人指數(PMI)從上個月的49.4下降至49.0，不但低於景氣榮枯分界線，也低於路透社調查預測的中位數49.5。

根據財新/標普全球的調查顯示，財新中國服務業採購經理人指數（PMI）從11月的51.5上升至12月的52.9，不但高於景氣榮枯分界線之上，並創下2022年7月以來的最高值。房地產研究公司－中國指數研究院的調查顯示，在大陸官方一系列的支持措施推動下，中國大陸12月新建住宅價格繼11月上漲0.05%之後，12月平均房價月增0.1%，且為連續第四個月上漲，顯示出大陸的經濟不但持續復甦當中，且復甦的力道有持續增強的現象，還有房地產消費者和投資者的信心也正持續轉強。

此外，澳洲汽車協會表示，2023年澳洲電動車（EV）銷售量創下歷史新高，根據美國聯邦汽車工業商會（FCAI）的數據顯示，純電動車占去年所有汽車銷量的7.2%，是2022年3.1%的兩倍之多。還有，根據中國乘用車協會（CPCA）公布最新數據顯示，美國汽車製造商特斯拉12月銷售9.4萬輛在大陸製造的電動車（EV），年成長率高達68.7%。而大陸競爭對手比亞迪12月則是交付34.1萬輛的乘用車，較11月增長13%，並較2022年同期增加45%，顯示市場對於新能源車的需求正在快速成長當中。

電動車

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