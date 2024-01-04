缺船、缺櫃的「供應鏈焦慮」大爆發 航運股成為台股最強族群

缺船、缺櫃的「供應鏈焦慮」大爆發，今天航運股再度成為台股最強族群，尤其以有貨櫃及運輸榮運（2607）、志信（2611）表現最強勁，早盤就攻上漲停，貨櫃輪今天由陽明（2609）領軍大漲一度近9%，長榮（2603）、萬海（2615）等也都表現出色。

榮運是國內擁有貨櫃最多的業者，隨著缺櫃，未來業績也會跟著受惠，今天股價攻上漲停，來到35.5元。志信主要提供長途船邊拖運及油槽櫃等運輸服務，今天也吸引買盤股價也攻上漲停，來到18.5元。

法人分析，全球貨櫃輪市場大亂，最先受惠一定是貨櫃輪業者，尤其，歐洲線沒有什麼長約，對於海運公司來說，運價飆漲就是立即收，不需要執行合約，所以現在是載一櫃賺一櫃，元月就會看到效益，所以現在要比的海運公司的船舶載運量及貨櫃的調度能力。

長榮海運這波走勢最強勁，因為長榮海運之前就將全部的歐洲線船舶調整到最佳的競爭力規模，全面採用2.4萬TEU的船舶服務，在市場運價大漲時，大船服務就是最佳的助力；陽明目前歐洲線以1.3萬TEU的船舶在服務，整體營收占比約3成，業績也會很好；萬海則受惠於美國線、近洋線等價格攀升，營收、獲利也會雨露均霑。

全球第二大航運巨擘馬士基（Maersk）日前恢復航行紅海後受到兩度攻擊，目前已經宣布再次停止其船隻航行貿易要道紅海，隨著這個事件已經持續近兩周，全球航商大繞道，船舶回不來，緊接著運價狂飆，客戶怕搶不到櫃子，運價又貴，2024年開春都急著找物流業者下單調櫃找船班，搶櫃大戰開打。

紅海暫時回不去，之前要返回的貨櫃輪還在海上行走當中，現在亞洲開始進入農曆年前出貨小旺季，海運也開始請原本要走紅海不想改道的客戶還櫃，如果占著櫃子不還，必須要支付延長貨櫃的使用費用，據了解，每20呎櫃加收1700美元，近市場運價65%。