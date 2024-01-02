光禹國際組合作聯盟 取得北市文山區生態主題園區地上權開發案

主營主題樂園設計主題樂園設備的全產業鏈服務，及數位內容製作的文創興櫃股光禹國際（6595）今（2）日公告，台北市政府教育局及捷運工程局在台北市文山區生態主題園區及周邊停車場招商，以設定地上權方式，引進投資人開發經營，選出「生態主題園區合作聯盟」為最優申請人，合作聯盟成員，除了光禹國際之外，還有合仲建設、敦謙國際、智友及「雲豹能源」。

該基地一規畫8層樓導入台北海琉館、海洋生態主題商場及海洋生態主題旅館，基地二規畫虛擬動物園，招商土地面積近13公頃，容積率400%，為50年的地上權開發案。

園區與捷運環狀線南環段共構，配合捷運局出入口位置東北側發展成動物園第二入口，結合未來生態保育主題園區及動物園成為重要的入口意象，全案將以綠建築規劃開發，依規取得銀級綠建築標章及銅級智慧建築標章，預計2032年營運，完善地區機能，提供就業機會並帶動周邊發展。

此外，光禹國際在嘉義縣大型商業開發案，陸續開花結果，華泰名品城Outlet將落腳嘉義高鐵站，以及科學園區進入動工期，嘉義縣微型文創園區設置的嘉義Holopark羊角藝術村，日前取得展演許可證，並於近期試營運，不僅為嘉義引進人潮、帶動區域商業紅利，預計產生巨大吸磁力，吸引更多人投資嘉義。

光禹國際表示，台灣文創樂園同質化很高，需要更多娛樂互動性的體驗，Holopark羊角藝術村不同於一般休閒樂園，定位在主題文化科技，從文化生態衍生體驗及互動作出差異化。因此，萌寵動物主題區、空中索道、大擺盪到來自美國傳統南方美食，都是目前傳統遊樂園較難體驗到項目，預計2024年開放魔法森林秀及5G全息表演更是一大特色。