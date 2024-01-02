快訊

現場畫面直擊！2東京羽田機場飛機起火 疑與海上保安廳飛機擦撞

賴清德贊成公開高端疫苗合約、高端籲應一視同仁 衛福部長說話了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

600以下台積電（2330）是天上掉下來的禮物？ 專家：祈禱護國神山持續頂住台股基本面

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台積電示意圖。路透
台積電示意圖。路透

如果用還原角度，最近5年台股表現分別如下：

2019年28.91%

2020年27.12%

2021年27.06%

2022年-18.67%

2023年31.48%

這5年裡面除了2022年下跌，其他每一年都漲超25%。

每當我感覺操作一年比一年還要順、或是有了少年巴菲特的錯覺，我都會回頭來看看這些數據，原來不是我厲害，而是我們站在對的出風口。

這5年台股表現明顯相較過去10多年都還要突出，當細水逐漸匯聚成奔流，我們才能回頭到找到一切的源頭。

2018台積電量產了第一代7奈米晶片，這是第一個讓Intel失去領先地位的量產製程；隨後2020年進入5奈米製程、2022年量產3奈米。

台積電的領先地位，加上它所帶動的半導體聚落，是過去這幾年推動台股的核心因素。股市上漲、信心加持、資金挹注、估值提升，台積電在台股的地位，可說是「一神帶數坑」。只要這個產業維持競爭力，其他小打小鬧的利空，基本都可以無視。

有人說，600塊以下的台積電是天上掉下來的禮物，其實我覺得，台積電本身就是台股的禮物。新的一年，我們除了拜財神以外，還要祈禱台積電持續頂住台股基本面。

當然，台灣不能沒有台積電，也不能只有台積電，產業過度集中是台股當前最大的問題。下一個明星產業在哪裡？希望我們2星期後選出來的新任領袖，能更重視這個問題。

新的一年，雖然今天一開市就下跌超過100點，不過還是祝福大家，未來一整年都能持續賺錢！

(補充：最近我們每年都會賣的棗泥糖，將再次開賣啦！)

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2330台積電 半導體 巴菲特 台股 奈米

延伸閱讀

開紅盤日卻大跌逾百點 法人曝這族群若壓回量縮可以買

2024年投資最該注意的重點訊號：降息資訊越來越多 就該準備下車

定期定額0056、00713、00878搭配006208！ 專家：2024年會繼續執行

ETF雙雄配息出爐！0056年化配息率挑戰7%、0050配息金額創同期第三高

相關新聞

600以下台積電（2330）是天上掉下來的禮物？ 專家：祈禱護國神山持續頂住台股基本面

有人說，600塊以下的台積電是天上掉下來的禮物，其實我覺得，台積電本身就是台股的禮物。

航空股一飛衝天！長榮航爆量 盤中上漲逾半根停板

台股今（2）日盤中下跌超過百點，不過航運股表現強勢，其中航空雙雄在多項利多題材加持下，股價勁揚，長榮航（2618）上漲逾...

運價大漲發威 長榮海運完成填息

葉門胡塞叛軍持續攻擊行經紅海商船，讓全球各大航商恢復走蘇伊士運河的時間恐怕會拉長。今天早上航海王飆風再起，長榮海運（26...

長榮航盤中爆量20萬張衝第一 法人看好：現金殖利率有望達7%

長榮航（2618）成為今（2）日盤中成量排行第一名。法人看好，長榮航今年獲利仍在高檔且現金殖利率具吸引力，現金殖利率更有...

紅海危機未解、運價指數暴漲40% 長榮完成填息

紅海危機衝擊全球海運市場，上周最新上海集裝箱出口（SCFI）貨櫃運價指數連五漲，收在1,759.58點，飆漲40%，四大...

石化下游廠 進料成本降低

中油石化體系上下游，針對2024年的烯烴類三大石化基本原料計價公式協商達到微調共識；整體而言，各原料供應價格傾向小幅下修...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。