600以下台積電（2330）是天上掉下來的禮物？ 專家：祈禱護國神山持續頂住台股基本面

如果用還原角度，最近5年台股表現分別如下：

2019年28.91% 2020年27.12% 2021年27.06% 2022年-18.67% 2023年31.48%

這5年裡面除了2022年下跌，其他每一年都漲超25%。

每當我感覺操作一年比一年還要順、或是有了少年巴菲特的錯覺，我都會回頭來看看這些數據，原來不是我厲害，而是我們站在對的出風口。

這5年台股表現明顯相較過去10多年都還要突出，當細水逐漸匯聚成奔流，我們才能回頭到找到一切的源頭。

2018台積電量產了第一代7奈米晶片，這是第一個讓Intel失去領先地位的量產製程；隨後2020年進入5奈米製程、2022年量產3奈米。

台積電的領先地位，加上它所帶動的半導體聚落，是過去這幾年推動台股的核心因素。股市上漲、信心加持、資金挹注、估值提升，台積電在台股的地位，可說是「一神帶數坑」。只要這個產業維持競爭力，其他小打小鬧的利空，基本都可以無視。

有人說，600塊以下的台積電是天上掉下來的禮物，其實我覺得，台積電本身就是台股的禮物。新的一年，我們除了拜財神以外，還要祈禱台積電持續頂住台股基本面。 當然，台灣不能沒有台積電，也不能只有台積電，產業過度集中是台股當前最大的問題。下一個明星產業在哪裡？希望我們2星期後選出來的新任領袖，能更重視這個問題。

新的一年，雖然今天一開市就下跌超過100點，不過還是祝福大家，未來一整年都能持續賺錢！

(補充：最近我們每年都會賣的棗泥糖，將再次開賣啦！)

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