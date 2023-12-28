仁寶（2324）昨站上40元…股票能跟老總一起退休？ 專家2建議：沒有正確答案

「仁寶（2324）股價上40元，老總可以退休了...」這是昨天股市收盤後大大傳給我的私訊，我去看了一下仁寶昨天上漲快要3%，收在40.2元，之前仁寶的總經理確實在6月的股東會時說過，股價不到40元就不退休，沒想到短短半年就漲到「退休價」了，會不會後續看到很多公司都出來喊呀！（開玩笑的...）

這位私訊我的是長期存了仁寶將近10年的大大，他的帳面獲利已經超過50%，昨天退休價出現，他很猶豫是不是要獲利出清，讓陪伴他多年的仁寶跟著一起退休了。

真的得說50%帳面獲利很不錯，如果要衡量是不是該賣出，我覺得可以先從自己的年齡或是資產狀況這個方向來思考，他的成本非常低，慢慢往上賣的話，雖然很快就賺50%以上的資本利得，但以後想再買回來，可能就不容易再買到那麼漂亮的價格，而且會失去一條被動現金流。

對年輕人來說資產的成長相對重要，年紀還輕，距離退休長，有時間優勢，未來複利滾雪球的坡道也還長，再加上有工作可以不用擔心生活費，這樣就可以傾向慢慢往上賣出，賺取資本利得，之後可以把這筆資金繼續投入其它商品，資產的成長曲線也可能會更漂亮。 但如果臨近退休或是已經退休了，真的還是想賣，或是選擇不要全部賣，部分出清、部分留著讓自己還有被動收入維持生活費也很好。

事實上，這一類的問題是沒有正確答案的，大部分的人帳面獲利越高，得失心可能也越重，最害怕的就是賣出後，股價又繼續飆漲對吧；所以才會一直面臨要賣或不賣的猶豫期，但這範疇就偏向主觀的預測了，投資要做的長久，還是要設定對自己合理的停利，回頭來根據上面提到的方向來評估自身狀況，做出可以維持心情穩定的選擇才是真的。

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