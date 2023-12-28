快訊

LINE免費貼圖7款來了！2024跨年用「與珍妮的日常」、這款有淚眼汪汪攻擊

震海案搖擺10年遭糾正 背景比監委想像更複雜

2張圖看少年犯罪處理流程 林智群曝少年最後可能去處

仁寶（2324）昨站上40元…股票能跟老總一起退休？ 專家2建議：沒有正確答案

聯合新聞網／ 艾蜜莉
仁寶電腦。記者吳康瑋／攝影
仁寶電腦。記者吳康瑋／攝影

「仁寶（2324）股價上40元，老總可以退休了...」這是昨天股市收盤後大大傳給我的私訊，我去看了一下仁寶昨天上漲快要3%，收在40.2元，之前仁寶的總經理確實在6月的股東會時說過，股價不到40元就不退休，沒想到短短半年就漲到「退休價」了，會不會後續看到很多公司都出來喊呀！（開玩笑的...）

這位私訊我的是長期存了仁寶將近10年的大大，他的帳面獲利已經超過50%，昨天退休價出現，他很猶豫是不是要獲利出清，讓陪伴他多年的仁寶跟著一起退休了。

真的得說50%帳面獲利很不錯，如果要衡量是不是該賣出，我覺得可以先從自己的年齡或是資產狀況這個方向來思考，他的成本非常低，慢慢往上賣的話，雖然很快就賺50%以上的資本利得，但以後想再買回來，可能就不容易再買到那麼漂亮的價格，而且會失去一條被動現金流。

年輕人來說資產的成長相對重要，年紀還輕，距離退休長，有時間優勢，未來複利滾雪球的坡道也還長，再加上有工作可以不用擔心生活費，這樣就可以傾向慢慢往上賣出，賺取資本利得，之後可以把這筆資金繼續投入其它商品，資產的成長曲線也可能會更漂亮。

但如果臨近退休或是已經退休了，真的還是想賣，或是選擇不要全部賣，部分出清、部分留著讓自己還有被動收入維持生活費也很好。

事實上，這一類的問題是沒有正確答案的，大部分的人帳面獲利越高，得失心可能也越重，最害怕的就是賣出後，股價又繼續飆漲對吧；所以才會一直面臨要賣或不賣的猶豫期，但這範疇就偏向主觀的預測了，投資要做的長久，還是要設定對自己合理的停利，回頭來根據上面提到的方向來評估自身狀況，做出可以維持心情穩定的選擇才是真的。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2324仁寶 資產

延伸閱讀

0056今年光配息報酬高達9％多…資本利得40幾％！ 專家讚：薑還是老的辣

00772B、00773B、00933B、00937B…四檔月配息債券ETF比較！ 她：殖利率非越高越好

00937B市價向淨值靠…投資人不再買貴！ 專家：資本利得空間大難怪溢價也瘋搶

00919、聯發科（2454）為何除息前就能買進？ 專家「五思考因素」：選這個免考慮

相關新聞

仁寶（2324）昨站上40元…股票能跟老總一起退休？ 專家2建議：沒有正確答案

看了一下仁寶昨天上漲快要3%，收在40.2元，之前仁寶的總經理確實在6月的股東會時說過，股價不到40元就不退休，沒想到短短半年就漲到「退休價」了，會不會後續看到很多公司都出來喊呀！

基泰賣樓款125億 明年入帳

基泰建設（2538）昨（27）日在法說會中表示，10月初以125億元賣掉的「基泰忠孝」大樓，預計明年買方完款後入帳，而「...

統一超搶暖商機 備貨大增

倒數計時迎接2024年，為支援全台跨年活動與連續假期，統一超（2912）昨（27）日宣布針對各地重點熱點區域約上百間7-...

低價鋼材進口 鋼廠警戒

鋼市大病初癒之際，驚傳低價進口鋼材陸續到港，市場傳出量體高達8萬至10萬公噸，盛餘(2029)、新光鋼等上市鋼廠高度戒備...

中石化 啟動綠色轉型

中石化（1314）昨（27）日董事會通過並公告重要策略調整舉措，為促進公司更具可持續性、競爭力和前瞻性的發展。中石化將啟...

基泰法說會／「基泰大直」首批退戶高達四分之一 公司：持續協商中

基泰建設（2538）今（27）日在法說會中表示，「基泰大直」預購戶目前退戶情況，基泰建設指出，工安意外後，公司一直與買方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。