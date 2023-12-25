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貨櫃三雄今全收黑…陽明（2609）暴量25萬多張！ 專家：航運股民太折騰
編按：貨櫃三雄25日股價全部收黑，陽明（2609）成交量達257,667張，萬海（2615）跌9.32％、長榮（2603）下跌11元7.19％。
陽明（2609）：下跌5.70元；9.91％
萬海（2615）：下跌5.60元；9.32％
長榮（2603）：下跌11元；7.19％
航運股的股民真的太折騰，當你覺得它們沒有未來時，它就天天至漲停板...
漲到你改變信仰，甚至轉而勇敢買進時，它又要套你了。
上一篇貼文我們交代最近一段時間貨櫃航運股的來龍去脈，有興趣的讀者可以回頭看文。
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