快訊

台南以北等13縣市低溫特報！ 一路至明天上午恐探10度以下

男國中生遭割頸命危 台大醫曝先做一件事：否則5分鐘內恐喪命

侯友宜凱道造勢未與韓國瑜握手？ 趙少康：不是3歲小孩「早沒心結」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

貨櫃三雄今全收黑…陽明（2609）暴量25萬多張！ 專家：航運股民太折騰

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
陽明海運。 圖/聯合報系資料照
陽明海運。 圖/聯合報系資料照

編按：貨櫃三雄25日股價全部收黑，陽明（2609）成交量達257,667張，萬海（2615）跌9.32％、長榮（2603）下跌11元7.19％。

陽明（2609）：下跌5.70元；9.91％

萬海（2615）：下跌5.60元；9.32％

長榮（2603）：下跌11元；7.19％

航運股的股民真的太折騰，當你覺得它們沒有未來時，它就天天至漲停板...

漲到你改變信仰，甚至轉而勇敢買進時，它又要套你了。

上一篇貼文我們交代最近一段時間貨櫃航運股的來龍去脈，有興趣的讀者可以回頭看文。

編輯推薦

◎本文內容已獲 股添樂 股市新觀點 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

延伸閱讀

定期定額006208每月投3萬將近一年！ 她曝驚人答案：不會變有錢

00919+00878+0056「加薪圖表」1至10萬元曝光！ 這檔所需的成本最低

出清00878轉至00919比較好？ 他這樣做：先停止買進布局它至降息到來

00937B明日能跟投信用「淨值」買進！ 她提醒：配售結束溢價會開始收斂

相關新聞

貨櫃三雄今全收黑…陽明（2609）暴量25萬多張！ 專家：航運股民太折騰

航運股的股民真的太折騰，當你覺得它們沒有未來時，它就天天至漲停板；漲到你改變信仰，甚至轉而勇敢買進時，它又要套你了。

國票金法說／總座：正走出谷底明年入佳境 談併購要4前提

國票金控（2889）今（25）日舉行法說會，總經理陳冠舟主持，宣布前11月累計稅後純益18億4,403萬元，年成長逾5億...

中信金（2891）、兆豐金（2886）獲利成長超過7成！專家：配息有望將今年少的都補回來

中信金常年的配息都是在1元左右，所以有「1元金」的稱號，它今年的表現很不錯，前11月獲利跟去年來比，成長了大約7成，這樣的話，明年配息應該可以期待看看吧。

長興 11月每股獲利0.18元

長興材料（1717）公告自結11月稅前盈餘2.16億元、年增8.9%，每股稅前盈餘0.18元；累計前11月稅前盈餘20....

材料 明年獲利衝高

因應加熱菸新市場鋪貨需求，全球四大菸商中有三家業者要求增加訂單量，特別是最大業者每年使用9.7萬噸，明年需求增量20%，...

杏輝跨足生活用品業務

杏輝（1734）與杏國新藥昨（13）召開聯合法說會，董事長李志文表示，面對新的一年即將到來，杏輝集團除了繼續強化藥品及功...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。