飛國際線六家公司 前三季都獲利

交通部民航局公布國籍航空前三季營運狀況，長榮航、華航等六家飛航國際線的業者全部獲利，其中長榮航大賺近164億元，創獲利新高，為國籍航空獲利王，由於疫後航空票價一直處於高檔，且從訂位狀況看，高票價和航空客運獲利狀況至少會延續至明年中。

據民航局統計資料，今年前三季長榮航稅後淨利163.9億、華航68.9億、台灣虎航13.4億、立榮7.5億、華信5.7億、星宇2.5億元。這是飛航國際線的六家航空公司，在疫情三年後首度出現全部賺錢狀況，一掃疫情期間虧損累累陰霾。

航空業者表示，今年是疫後航空觀光復甦年，雖因疫情期間各機場和航空公司人力流失，航班迄今僅恢復至疫情前（2019年）七成，但旅客需求旺盛，不管是東北亞日韓，港澳和東南亞，歐洲各航點，北美的美國、加拿大，載客率都相當好。

業者坦言，需求很旺，成本增加，票價壓不下來，以致今年出現難得的客運大獲利，且各家業者都賺錢。

據指出，疫情爆發後，因防疫因素，航班銳減，疫情趨緩後，包括航空公司機組員、地勤人員，機場內各相關人員，都有不少為了生計轉業，航空業人力吃緊，即使訂位旅客相當多，也無法快速增班因應需求。