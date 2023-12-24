飛國際線六家公司 前三季都獲利

經濟日報／ 記者楊文琪／台北報導

交通部民航局公布國籍航空前三季營運狀況，長榮航、華航等六家飛航國際線的業者全部獲利，其中長榮航大賺近164億元，創獲利新高，為國籍航空獲利王，由於疫後航空票價一直處於高檔，且從訂位狀況看，高票價和航空客運獲利狀況至少會延續至明年中。

據民航局統計資料，今年前三季長榮航稅後淨利163.9億、華航68.9億、台灣虎航13.4億、立榮7.5億、華信5.7億、星宇2.5億元。這是飛航國際線的六家航空公司，在疫情三年後首度出現全部賺錢狀況，一掃疫情期間虧損累累陰霾。

航空業者表示，今年是疫後航空觀光復甦年，雖因疫情期間各機場和航空公司人力流失，航班迄今僅恢復至疫情前（2019年）七成，但旅客需求旺盛，不管是東北亞日韓，港澳和東南亞，歐洲各航點，北美的美國、加拿大，載客率都相當好。

業者坦言，需求很旺，成本增加，票價壓不下來，以致今年出現難得的客運大獲利，且各家業者都賺錢。

據指出，疫情爆發後，因防疫因素，航班銳減，疫情趨緩後，包括航空公司機組員、地勤人員，機場內各相關人員，都有不少為了生計轉業，航空業人力吃緊，即使訂位旅客相當多，也無法快速增班因應需求。

疫情 長榮航 票價

延伸閱讀

疫後票價居高不下 國籍航空今年前三季客運大豐收

布建北美航線有成！台灣飛北美航線一周多達143班 比中國大陸還多

聖誕到跨年 估逾1億人出遠門...陸、空將迎創紀錄流量高峰

長榮航砸百億改艙位 提升服務品質

相關新聞

鋼市向上 鋼廠存貨帶財

國際鋼市向上，中鋼、燁輝、新光鋼、春雨等上市鋼廠存貨價值上揚，隨著行情走高，多家鋼廠產線稼動率提升到九成以上，中長期展望...

飛國際線六家公司 前三季都獲利

交通部民航局公布國籍航空前三季營運狀況，長榮航、華航等六家飛航國際線的業者全部獲利，其中長榮航大賺近164億元，創獲利新...

大億股臨會日本股東全員到齊 解任吳育賢董事

大億交通（1521）今（23）日召開股東臨事會，日籍成員全員到齊，再加上董事長吳俊億家族持股，將近七成的股權出席，解任吳...

陽明 11月每股虧0.44元

陽明海運（2609）昨（22）日公布11月自結，單月稅後虧損15.6億元，每股淨損0.44元；法人指出，貨櫃海運業12月...

PVC走跌 台塑、華夏有壓

下游買氣轉弱下，大宗泛用樹脂聚氯乙烯（PVC）行情進入跌勢，近一周來跌價每公噸15美元，跌幅約2%，恐波及供應商台塑（1...

NIKE降財測 台鏈警戒

耐吉（NIKE）宣布調降營收展望，昨（22）日衝擊台鏈概念股，其中又以製鞋股最受影響，包括豐泰、百和、寶成均承壓，業界認...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。