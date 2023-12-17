Fed放鴿 金控股成外資焦點

美國聯準會（Fed）日前放「鴿」，暗示美國將進入降息循環，國際熱錢流入新興市場，激勵台灣股匯雙漲，大盤續創今年新高。法人分析，在外資回頭回補台股買盤簇擁下，今年漲幅相對落後的金控股，有望成為外資回補台股焦點族群之一。

Fed日前會議再次宣布維持聯邦資金利率不變，仍在5.25%~5.5%，由於本次點陣圖出現下調，市場預期即將結束升息循環，美元應聲大跌，亞幣大漲，外資連續兩天買超台股累計500多億元。

外資大幅買超台股，金控具有權值股成分，加上多數金控股漲幅相對落後，吸引外資買盤進駐。在上周四外資大幅買超338億元當天，買超前20名個股中金融股就有12檔，尤其大型金控有七檔買超上萬張，分別為買超中信金2.68萬、富邦金2.37萬、開發金1.85萬、國泰金1.66萬、玉山金1.51萬、新光金1.07萬、台新金1.04萬張等，上周五外資再大買台股逾211億元，開發金、新光金及玉山金也都在外資持續加碼之列。

台新投顧副總經理黃文清指出，明年降息趨勢明確，且各項數據偏樂觀，顯示美國景氣可望軟著陸，有利股市，且降息趨勢讓美國公債殖利率下跌，對壽險型金控股債投資評價與淨值均有正面幫助，透過其他綜合損益按公允價值衡量（FVOCI）的評價可望回升，有助吸引外資回流。

黃文清預期，由於金控權值股具有政策指標性質，升息問題解除後，降息利多浮現，金控族群會是外資回流布局選擇類股之一，預期外資這波因降息預期與景氣軟著陸的回流買盤，有機會使台股本波行情一路旺到明年1月，甚至延伸到大選後。

公股金融業者表示，今年來金控股價漲幅相對落後，未來仍有漲升空間。分析金控股只有兆豐金今年漲幅高於大盤，中信金、元大金漲幅超過20%，其餘包括金控雙雄等多數金控股漲幅均遠落後大盤，華南金、開發金甚至下跌。在降息在望下，預期國際資金轉戰新興市場，漲幅相對落後的金控權值股將是外資回補焦點。