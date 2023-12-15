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兆豐金（2886）快站回40元…金融股不是最後一棒嗎？ 網：等下個月就知道

聯合新聞網／ 綜合報導
美國聯準會（Fed）傾向降息的消息一出，金融股立即上漲。（路透）
美國聯準會（Fed）傾向降息的消息一出，金融股立即上漲。（路透）

聯準會14日凌晨決定將政策利率區間維持不變，而 Fed 官員們傾向在新的一年降息0.75個百分點（3碼），利率決策轉鴿推動台股今日衝高，大漲近200點。PTT網友討論，金融股因此漲翻天，讓他質疑「金融股是最後一棒」的理論不正確。其他人卻直言，「下個月就知道了」。

台股14日開高走高，最高一度拉升至17668.35點，終場收在17653.11點，上漲184.18點，漲幅1.05%，成交量3,830.69億元，三大法人買超340.58億元。其中金融股漲1.68%，上櫃指數漲0.43%。

一名網友在PTT發文表示，Fed傾向降息的消息一出，金融股再度漲翻天，他表示，之前兆豐金買在32元，反被鄉民嘲笑不值得、買點錯誤，如今上漲到將近40元，他質疑「金融最後一棒到底是民國幾年的理論？」

其他人則留言「是最後一棒啊，下個月你就知道了」、「崩跌段開始了」、「然後又要從40回32了」、「金融你要看漲幅耶，一趴兩趴只是正常的起伏」、「金融還原報酬指數一直創高」、「從十年前就聽到金融最後一棒，十年配息，都賺爛了」。

還有人留言「今天台幣又大升，這個月的金控有壽險的又要負了，別亂接刀」、「給你逃跑的時機，已跑了」、「上半年就一堆人說兆豐會40了，所以兆豐40正常，而且兆豐幾個月前就40了吧」、「台股上千檔，何必死守金融股」、「我覺得最後一棒通常是宏達電和鴻海」。

台股 PTT Fed 聯準會 金融股 2886兆豐金 降息

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