14家金控的11月自結EPS公布！ 專家：中信、兆豐和元大金相對上穩健許多

14家金控的11月自結EPS已經出爐啦！

詳細如下：

近期因為台幣狂升的影響，壽險業首當其衝，從各家壽險型金控11月的業績來看，有點慘不忍睹，不過股債市回溫的情況下，壽險業在金融資產評價方面也跟著回溫，也在資本利得當中取得不錯成績，雖然沒有前幾年亮眼的績效，但總算脫離去年的谷底，如果12月的表現沒有過差，明年的配息應該是可以期待！

整體來看，中信、兆豐和元大相對上穩健許多，希望這樣的表現可以在配息上有所跟進。

※因為不是每家金控都會自結單月EPS，而且之後公司季報還是有可能做整體的微調修改，大家應以季報公佈的數據為準。然而本表格皆為了方便觀察每個月的EPS變化，是以「這個月的累計EPS」減去「上個月的累計EPS」，得出「這個月單月的EPS」，因此有可能在公司總體調整下而有所誤差，一切以公司公布為準。

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