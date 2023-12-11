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晶華營收／11月再攻頂 連續11個月站上同期歷史新高點

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
晶華集團延續今年前10個月的好成績，11月單月以及1至11月的累計營收數字，都再度突破歷史天花板、連續11個月創下同期新高紀錄。資料照片
晶華集團延續今年前10個月的好成績，11月單月以及1至11月的累計營收數字，都再度突破歷史天花板、連續11個月創下同期新高紀錄。資料照片

晶華國際酒店（2707）11月營收報告，在睽違三年的企業尾牙接單爆量、以及國際商旅在聖誕長假前洽公需求頻繁的兩大利多之下，集團整體餐飲與住房業績攜手上揚。

11月合併總營收為5.63億元，較去年同期成長8.74%，較2019年同期成長1.85%；累計前十一個月合併總營收為60.71億元，較去年同期成長22.54%，較2019年同期成長2.86%；若排除達美樂及Regent營收，11月合併總營收比2019年同期成長13.79%，累計前十一個月合併總營收比2019年同期成長16.94%，延續今年前10個月的好成績，11月單月以及1至11月的累計營收數字，都再度突破歷史天花板、連續11個月創下同期新高紀錄。

展望後市，年底正值餐飲旅宿業的傳統旺季，聖誕與跨年連假將持續帶動餐飲與國旅住房需求，集團旗下各酒店12月的平均住房率已上看9成。

緊接著迎來的尾牙春酒商機也將為飯店注入強勁的營運動能，持續耕耘企業福委市場多年的台北晶華酒店，今年還特別推出「永續尾牙」專案，以在地與惜食兩大概念設計菜單，期望與舉辦尾牙的企業一起攜手愛地球。隨著農曆春節的來臨，年菜外帶以及年禮預定的詢問度也逐漸熱絡，目前已有突破百套的訂單，預計1月中上旬即全會數滿單，成為推動集團明年第一季業績上揚的強勁動能。

隨著感恩節當日點亮全台五星級飯店室內最高的璀璨聖誕樹，晶華也迎來耶誕與跨年節慶的消費熱潮，集團旗下各餐廳業績開出長紅，無論是服務頂級商務酬酢的晶華軒、Robin’s、三燔本家，或是適合親友歡聚的栢麗廳、泰市場等自助餐廳皆一位難求。住宿部分，礁溪晶泉丰旅冬季一泊二食泡湯專案熱賣，太魯閣晶英、台南晶英酒店與全台捷絲旅則推出應景的假日節慶住宿專案，吸引家庭親子客層青睞，這樣的餐飲以及旅遊需求預計也將延續至寒假以及農曆新年。

營收 餐飲 晶華

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