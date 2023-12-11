富邦媒營收／雙11檔期發力 11月創下歷史新高

富邦媒（8454）今（11）日公告11月營收為151.6億元，受惠雙11檔期，創下單月歷史新高，年增4.27%；今年前11個月累計營收為995.1億元，年增6%，創歷史同期新高。法人估，富邦媒今年全年有望持續破千億元營收，坐穩電商龍頭地位。

富邦媒旗下通路包含momo購物網、電視購物及型錄。富邦媒指出，今年11月雖面臨去年高基期，momo網路購物營運力拚單月歷史新高點，業績占比達97.6%，營運受惠於雙11購物節「雙優惠高峰」策略，加上黑色星期五強力接棒，延續購買熱潮。

而秋冬換季潮推升一波美麗商機，除了美妝保養品、蒸氣眼罩、髮品等商品外，美妍類的膠原飲品也受到市場的青睞。11月中下旬隨著氣溫驟降，冬衣買氣持續升溫，如保暖外套、發熱衣、刷毛服飾等皆有不錯的銷售表現，而品牌運動鞋也繳出亮眼的銷售佳績。

時序進入12月，富邦媒將祭出「1212年終派對」，主打雙12檔期；看準年末送禮商機湧現，富邦媒也推出使用送禮功能下單滿額抽百位免單，有望推升營運表現；2024年菜早鳥預購商機也現蹤，momo購物網瞄準網購年菜商機，推出「年菜龍抵加」活動，集結強大品牌陣容，如老協珍、億長御坊、欣葉集團、青葉臺菜、台南錦霞樓、晶華酒店、漢來飯店、裕元花園等飯店餐廳，祭出上千款年菜佳餚優惠，為明年1月營運助攻。