金融業 全年估賺7,500億

據金管會統計，今年前十月金融三業（銀行、證券期貨投信和保險業）稅前盈餘7,269.8億元，是去年一整年獲利的1.5倍，更重新改寫史上次高紀錄；惟金融圈示警，11月台幣升值恐反噬壽險業，全年金融業獲利可能僅落在7,500億元左右。

金融三業獲利巔峰是出現在2021年，當年狂賺了9,356億元，2023年前十月就賺了7,269.8億元，已回到疫情前水準，惟壽險業遇台幣強升、銀行又逢年底提呆旺季，全年獲利恐難破8,000億元大關。

金融圈指出，11月美元兌台幣單月暴升3.6%，壽險業海外投資陷龐大的兌換損失，加上台美利差未縮小，避險成本仍高（CS一年期年化成本逾4%），可實現股債部位又少等三大利空都讓壽險業獲利承壓，進一步拖累了金融業全年獲利水準。

展望2024年，外資法人指出，2024年下半年美國啟動降息，對壽險業仍多空交雜，三大利空是，一、台幣將走強，業者有兌換損失壓力，二、台美利差仍維持在3%，讓避險成本降幅有限，三、新錢收益率下降。

唯一利多是資本市場轉佳，壽險業持股債部位的評價回升，可實現股債資本利得空間擴大，有助減緩匯兌成本吃掉獲利的壓力。

金管會公布金融業2023年前十月獲利，三大金融業中，銀行業獲利4,532.6億元、年增23%，證券期貨投信業賺799.2億元、年增51%，保險業賺1,938億元、年增23%。

銀行局副局長林志吉說，銀行業前十月獲利持續改寫歷年同期最佳紀錄，已達去年全年獲利的105%，又以國銀首度飛越4,000億元、獲利貢獻逾九成最亮眼，主因是金融市場行情帶動投資收益增加，手續費收入也回升所致。

中華郵政獲利年減51.6%最大，主因是匯率變動導致金融資產評價由盈轉虧、其次也增提外匯價格變動準備金。