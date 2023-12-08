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中信金、國泰金、台新金…吃下你免經過董事會同意！「敵意併購」需擁有4點

聯合新聞網／ Andyworld
圖為中信金控大樓。 （聯合報系資料庫）
圖為中信金控大樓。 （聯合報系資料庫）

金管會公佈最新「可敵意金金併」的名單，所謂「可敵意金金併」的意思是有能力又不經過對方董事會同意就買下足夠經營的股權，將對方公司併購吃下，也稱為「非合意併購」。

至於這個有能力是要到什麼樣的程度呢？根據新聞敘述有大約以下四點，分別是：

資本充實：在申請併購時要設算，取得控制性持股後，金控資本適足率逾100％、雙重槓桿不逾125％。

經營能力佳：金控三年平均ROE（淨值報酬率）及ROA（資產報酬率）要在同業前2/3強。

具國際布局能力：子公司要在三個國家以上設有據點，且有一處滿五年以上。

企業社會責任：近三年公司治理評鑑排名前35％。

講了這麼多，到底是哪幾家呢？

金控方面有：富邦金、中信金、國泰金、台新金、元大金、永豐金、開發金，總共7家。

銀行方面有：台北富邦、中信、國泰世華、台新、元大、永豐、玉山、上海商銀，總共8家。

詳細的可以參閱新聞

再併個幾家，我每個月又可以少整理幾家資料了！

◎本文內容已獲 Andyworld理財&家庭記事簿 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2881富邦金 2891中信金 台新金 2885元大金 永豐金 2883開發金 金管會

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