台化營收／11月287億元、月減年增

台化（1326）今（7）日公告11月營收287.37億元，月減4.7%、年增7.6%；前11月累計營收3,039.25億元，年減13.43%。公司表示，11月營收較10月比較減少14.3億元、減少4.7%，主要是來自於售價差的部分。

台化指出，全球經濟成長放緩，原油需求降低，市場對產油國減產措施信心不足，影響油價震盪下跌，原料成本支撐偏弱及客戶觀望，石化塑膠產品行情走跌。

至於銷售量部分，由於苯酚、丙酮下游市況不佳，客戶降載減少提貨，影響4.1億元；PS、ABS、PP行情偏弱下游觀望，銷售減少1.9億元；發電機組配合電網需求減少運轉時數，影響1.3億元；PIA產銷調整，部分大陸客戶改由寧波供應，減少1億元。另SM自用減少增加外售2.2億元。

若與去年同期相比，台化表示，去年因SM麥寮廠檢修影響出貨，今年產銷恢復正常、增加16.2億元；PX價差改善，增加銷售11.7億元；苯酚去年因應寧波定檢產銷調度，今年正常增加3.1億元。

售價部分，與去年相比，因市場利率仍在高點，壓抑消費影響經濟成長放緩，中國大陸需求亦未見起色，原油價格震盪走跌，且同業新產能投放，主要產品行情偏弱低於去年，僅SM、丙酮因同業減產供需緊縮，支撐行情高於去年。