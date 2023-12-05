華新營收／11月145億元 年增0.94%

華新（1605）今（5）日公告，11月營收145.78億元，年增0.94%；累計今年前11月營收1763.22億元，年增6.91%。

華新今年電線電纜受惠台電強韌電網計畫，穩健成長，但不銹鋼事業仍受到大陸影響，尚未完全擺脫陰霾。華新12月不銹鋼盤價，連續第二個月調降報價，包括300系、316系附價及200系分別調降每公噸1,000～3,000元。

華新表示，全球景氣復甦狀況不如預期，惟近日美國聯準會升息壓力降低，通膨可能改善，加上中國大陸政府推出刺激景氣利多政策、不銹鋼產業隨國際鎳價加速趕底，中下游客戶歷經近1年的庫存調整，已浮現回補購料意向。

電線電纜方面，華新受惠台電電網強韌計畫維持穩健成長，變電站、儲能站、充電站的站點將愈來愈多，線纜連結的需求大增，且楊梅智能化高效產線投產時程優於預期之下，第3季電線電纜部門營運狀況持穩。

展望未來，華新認為，電線電纜事業在台電強韌計畫需求持續釋放，建築市場毛利率維持穩定下，預估第4季表現有望優於第3季；不銹鋼事業因大陸不銹鋼市場未見復甦跡象、歐洲市場持續低迷，下游庫存持續去化，預估第4季表現和第3季持平；資源事業維持全產全銷，售價隨行就市，第3季原物料成本趨於穩定，預計第4季表現平穩。