兆豐金（2886）增資價33元別為了參加買進！ 專家：本就股東者沒錢「用這招」也要參加

兆豐金（2886）近日舉行法說會，會中總經理蕭玉美說明，現金增資案已由金管會核准，發行股數3.5億股，增資主要的用途是45億元用於兆豐產險的增資，以及償還上一次兆豐產險的增資款60億元，預計會在明年的1月底完成。

增資普通股3.5億股，每股新台幣33元，發行總金額新台幣115.5億元。原股東認購比率75％，最後過戶日為12月11日，暫定每仟股認購新股20.82723585股。

首先看一下最後過戶日12/11為星期一，台股交割為T+2日，也就是最晚要在12/7買進或持有才可以參加現金增資。參加的話有何好處？每股認購價格為33元，12/1收盤價為38.65元，所以每股有5.65元的價差，看起來好像不少？其實一張只能夠認購20.827股，也只有賺到20.827 X 5.65 = 117.67元，大概就是吃一片雞排跟喝一杯飲料，也不多啦！

而且你要先買進一張兆豐金，要先拿出3.865萬元，才能夠賺到這筆117.67元的價差，報酬率僅117.67/3.865萬=0.304%。報酬率太低了，基本上不需要為了參加現增來特別買進兆豐金，別忘了買進時要先繳交0.1425%的證交稅喔，所以最後的獲利只剩下0.304% – 0.1425%=0.1615%，已經低到可以忽略了，所以真的不需要為了現增而買進。

至於手上已經有兆豐金的，則建議一定要參加。假設手上有100張，那麼可以認購2082.7股，則可以賺到2082.7 X 5.65 = 11767.26元，其實也是不多啦！但是認購2082.7股需要2082.7 X 33 = 68729元，如果沒錢認購怎麼辦，要放棄嗎？千萬不要啊，可以賣「老股換新股」，就不怕沒錢。

先用38.65元賣掉2張(2000股)，可以得到2000 X 38.65 = 77300元，就有錢認購2082.7股新股。結束後你可以多得到82.7股，然後賺到77300 – 68729 = 8571元。從上面說明可以看出，「賣老股換新股」基本上是穩賺不賠的，除非之後股價跌破33元，機率不高啦！但是100張老股才賺這一點，兆豐金這次現增的誠意不足啊。

因為一張才認購20.827股，太少了一點，那麼幹嘛不開放多認購一點，因為會導致股本膨脹啊！這次現增結束後，一張(1000股)會變成1020.827股，股本膨脹了2.0827 %。股本膨脹的缺點就是導致EPS被稀釋，如果獲利沒有成長，那麼一元的EPS會被稀釋成1 / 102.0827% = 0.9796元，EPS衰退會導致股價下跌，所以就算持有的股數增加了，總價值卻不一定有增加喔！

所以，現增其實是雙面刃，表面上你有賺到一點點的價差，持有的股數也增加了一點點，但是如果EPS衰退導致股價下跌，你不一定會有賺喔！但是如果你只是放著領股利，現增後股數增加也算是好事。不過一張只能夠認購20.827股，就算明年一股發放1.5元現金股利，也只是多拿到 20.827 X 1.5 = 31.24元，大概就是喝一杯飲料啦。兆豐金這次的現增真的有點小器啦。

但是怕股本膨脹太多，所以現增又不敢放出太多股數，真的是兩難啊！其實我是要來小小批評一下兆豐金，去年獲利衰退僅賺了1.32元，但是今年大方配發1.32元股利(1.24現金+0.08股票)，把賺到的1.32元全部發放股利，然後錢不夠了再來用現增跟股東要錢，看起來總有點怪怪的吧！

那麼當初股利少發放一點，就不用再跟股東要錢，不就好了嗎？搞成這樣先發錢給股東，再伸手跟股東要錢，不是很奇怪嗎？股利還要繳所得稅跟補充保費耶！其實都是在做財務操作，如果股利少發一點，怕股價會向下沉淪，所以只好打腫臉充胖子；但是錢都發光了，公司真的沒錢啊，又再來伸手跟股東要錢，表面上股東會賺到一點現增價差(真的只有一點點)，但是代價是股本膨脹然後稀釋EPS，一樣會影響往後的股價。

就一個投資人而言，我希望公司專注在本業賺錢，不要做太多的股價操作，所以我是反對大方發股利，然後再伸手跟股東要錢。今年兆豐金獲利大成長，原因在於美國大幅升息，兆豐金承作美元業務賺到不少利差；但是請注意喔，明年美國有可能開始降息，這方面的獲利就會衰退，加上股本又因為「股票股利+現增」而膨脹了，一樣會稀釋EPS。

基於上述的理由，我是不會買進兆豐金來參加現增的。對我來說，目前本益比太高，明年獲利有可能稀釋，我還是挑其他低本益比、高殖利率的金融股吧。

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