股利明年更多…富邦金、國泰金、中信金、永豐金、華南金、台新金！專家：繼續抱

金融股最壞的情況市去年底，今年已經谷底反彈。

有十家金控業者累計前十月獲利已賺贏去年全年。富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）、永豐金（2890）、華南金（2880）、台新金（2887）等六大金控皆表示，明年股利將有望更上層樓。

去年造成金融股獲利衰退的兩大原因：美國大幅升息、防疫保單，都只是一次性的利空。

相對來看，今年獲利成長，明年股利成長是可以期待的啊！我的金融股就抱到明年領股利，應該可以享受股利跟價差的雙重回報。

我目前持有張數最多的是中信、元大、台新、開發…，目前本益比都很低，就繼續抱！

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