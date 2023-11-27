股利明年更多…富邦金、國泰金、中信金、永豐金、華南金、台新金！專家：繼續抱
金融股最壞的情況市去年底，今年已經谷底反彈。
有十家金控業者累計前十月獲利已賺贏去年全年。富邦金（2881）、國泰金（2882）、中信金（2891）、永豐金（2890）、華南金（2880）、台新金（2887）等六大金控皆表示，明年股利將有望更上層樓。
去年造成金融股獲利衰退的兩大原因：美國大幅升息、防疫保單，都只是一次性的利空。
相對來看，今年獲利成長，明年股利成長是可以期待的啊！我的金融股就抱到明年領股利，應該可以享受股利跟價差的雙重回報。
我目前持有張數最多的是中信、元大、台新、開發…，目前本益比都很低，就繼續抱！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言