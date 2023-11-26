長榮航27日法說 客貨運亮眼

長榮航空、長榮航太11月27日舉行法說會。航太產業受惠全球疫後大解封營運面出現想像空間，長榮航太還有軍工題材加持，近期航太相關的個股再度成為市場資金寵兒。

長榮航空客、貨運第4季有望雙好，明年客、貨運展望則是法人關注焦點。

法人也看好長榮航太在航空維修市場的龍頭地位，同時受惠航太復甦及軍工產業蓬勃發展長期受重視，雙利多讓長榮航太明年的營運展望看俏。

長榮航太今年前十月合併營收123.62億元、年增25%；前三季稅後淨利則是15.6億元、年增9%，每股稅後純益（EPS）4.23元。

全球疫後大解封推動航空業復甦，長榮航太的維修業務去年新增訂單包括美國環球航空、日本全日空航空、歐洲奧地利航空、美國UPS等訂單，成為今年營運成長新動能。

長榮航空受惠第4季貨運價格表現不錯，隨歐美感恩節、耶誕節購物空運需求，讓今年第4季為航空貨運旺季表現還不錯，推升華航、長榮航第4季營收，有望出現客運機票價量齊揚，貨運在第4季也有望出現價格、貨量雙雙攀升的佳績。