聽新聞
test
0:00 / 0:00

長榮航27日法說 客貨運亮眼

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

長榮航空、長榮航太11月27日舉行法說會。航太產業受惠全球疫後大解封營運面出現想像空間，長榮航太還有軍工題材加持，近期航太相關的個股再度成為市場資金寵兒。

長榮航空客、貨運第4季有望雙好，明年客、貨運展望則是法人關注焦點。

法人也看好長榮航太在航空維修市場的龍頭地位，同時受惠航太復甦及軍工產業蓬勃發展長期受重視，雙利多讓長榮航太明年的營運展望看俏。

長榮航太今年前十月合併營收123.62億元、年增25%；前三季稅後淨利則是15.6億元、年增9%，每股稅後純益（EPS）4.23元。

全球疫後大解封推動航空業復甦，長榮航太的維修業務去年新增訂單包括美國環球航空、日本全日空航空、歐洲奧地利航空、美國UPS等訂單，成為今年營運成長新動能。

長榮航空受惠第4季貨運價格表現不錯，隨歐美感恩節、耶誕節購物空運需求，讓今年第4季為航空貨運旺季表現還不錯，推升華航、長榮航第4季營收，有望出現客運機票價量齊揚，貨運在第4季也有望出現價格、貨量雙雙攀升的佳績。

長榮 美國 法人

延伸閱讀

2023台灣企業永續獎／長榮航空一口氣拿下七大獎

長榮航空連9年獲台灣企業永續獎 首奪永續報告書獎銀獎

縮小體育資源城鄉差距 長榮航空幼苗計畫雲林登場

影／畫面曝光！長榮班機發動機外罩遭曼谷地勤撞破 網笑：看來今年跟泰國犯沖

相關新聞

金融股法說 獲利展望聚焦

本周有四家大型金控與三家銀行一共七檔金融股密集舉辦法說會。金控部分，公股金控獲利冠亞軍兆豐金與第一金，加薪與年終獎金攀高...

長榮航27日法說 客貨運亮眼

長榮航空、長榮航太11月27日舉行法說會。航太產業受惠全球疫後大解封營運面出現想像空間，長榮航太還有軍工題材加持，近期航...

國泰金談配息 展望正向 仍須看全年獲利

國泰金控昨（24）日舉行第3季法說會，對於明年股利政策，國泰金財務長陳晏如表示，截至23日止，今年國泰人壽資產重分類的未...

藥妝雙雄搶市 擴大布局

國內藥妝雙雄鞏固版圖，各出招強化台灣市場，三商家購（2945）旗下小金雞特美事（Tomod's）昨（24）日在新店裕隆城...

貨運三雄本季營收有壓 SCFI運價指數連三周下跌...

昨（24）日出爐最新一期上海集裝箱出口（SCFI）運價指數下跌6.71點至993.21點，周跌幅為0.67%，指數跌幅縮...

遠雄來三箭 衝刺明年業績

遠雄來（2712）昨（24）日舉辦法說會，總經理沈建劭表示，今年前三季住房率41.2%與去年同期相當，平均房價則提高三成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。