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她持股統一（1216）獲利10％賣出第一批！ 00878選入成分股獲認可

聯合新聞網／ 艾蜜莉
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

23日分批賣出統一（1216）第一批，獲利接近10％，賣出的理由為：股價光譜來到橙色區間。

這次自覺買統一買得很不錯，價位很漂亮，雖然股價每天漲跌很小，反覆來來回回的很磨人；但因為成本漂亮，也是很愜意的就賺到10%了，剩下還沒賣的就繼續放著慢慢讓它震盪上去！漲不上去一樣就安心地領股息。

另外，從00878這幾天的成分股變化來看，統一很有可能被納入下一次的成分股，這代表統一也被00878的選股邏輯認可了，以Q3稅後淨利來看，跟去年比成長14.8%，EPS 2.95元，獲利跟EPS都創最近3年的新高，很不錯。

統一前三季成長最大的功臣，是旗下轉投資統一超、統一中控，統一超前三季獲利成長約15%，EPS 8.09元，也創歷史同期第二高，主要是台灣711、轉投資菲律賓、上海的711，以及台灣星巴克、康是美都有很好的成績。

而統一中控則是在原物料價格下跌，費用和支出的控制下，再加上合肥統一配合政府的徵收計畫，把部分土地及建物處分以後，前三季獲利繳出65億元（新台幣）的成績，比去年成長28.1%。

◎本文內容已獲 艾蜜莉-自由之路 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

1216統一 00878國泰永續高股息 ETF 選股邏輯 成分股 星巴克 EPS

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