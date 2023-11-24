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藍白各選各的 觀光股哭了！隨選舉題材股價大洗三溫暖

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

藍白郭三方在君悅飯店公開會談，無法取得共識，宣告「藍白合」破局。雙方陣營各自宣布今（24）日將前往登記，觀光股聞訊腿軟，多檔個股盤中重挫，賣壓主要集中在旅行社和飯店股，包括夏都（2722）、雲品（2748）、鳳凰（5706）、雄獅（2731）、易飛網（2734）盤中重挫幅度逾5%，顯示投資市場預期藍白破局不利兩岸觀光產業正向發展。

2024總統大選最後衝刺，隨著在野黨整合選情反覆，觀光股股價跟著大洗三溫暖，隨著選情上沖下洗，宛若雲霄飛車，考驗投資人的心臟。受到藍、白陣營未取得共識影響，上市觀光類股指數今日盤中來到131.59點，跌幅近3%。法人表示，觀光股受兩岸政策影響大，不論是陸客來台或是國人赴陸旅遊，都需靠政策支撐，即便政策放行，兩岸政治的氛圍也會影響兩岸民眾旅遊交流意願。

不過，就產業景氣的角度來看，法人認為，旅行社本季和下季都將有不錯的表現，主要是第4季獎勵旅遊及明年首季的春節連假旺季，營運可持續樂觀期待。另，明年3月1日開放大陸及港澳組團旅遊亦有利於產業復甦再上層樓，以往國人赴陸最高達一年417萬人次，今年前三季僅117萬人次，還有很大的復甦空間。明年隨著政策開放加上航空班機架次增加，將支撐旅行社股業績再創疫後高峰。

就飯店產業來看，今年前三季來台旅客達到436萬人次，回到疫情前同期水準的五成。國內飯店包括晶華、雲品及寒舍前三季都有不錯的業績表現，展望明年，隨3月有望開放陸客組團來台，以往陸客來台最高每年逾400萬人次、佔比四成，開放將有助於國內飯店營運更上層樓。

2024 觀光 陸客

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