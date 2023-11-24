快訊

吳亦凡性侵案二審結果出爐！「維持原判」反轉沒戲唱

直播／藍白各走各路！「侯趙配」成軍 侯友宜喊好兆頭

OpenAI宮鬥落幕 奧特曼回鍋更壯大但深層危機未解

開發金（2883）被00878剔除成分股…反而是進場好時機？ 專家：今年獲利不錯

聯合新聞網／ 陳重銘
開發金（2883）。圖/資料照片
開發金（2883）。圖/資料照片

開發金（2883）因為遭到國泰永續高股息（00878）剔除，最近每天成交量都很大！

00878指數是看股利分數，最近一年的殖利率佔比為一半，開發金今年沒有配息，影響當然是很大。

00878是依照指數來調整，這是ETF被動的特點，並非00878經理人選股。

00878的賣壓當然影響開發金的股價，但是總會賣光啊，利空就出盡了，現在反而是撿便宜的好時機嗎？

開發金今年的獲利不錯，目前本益比偏低！主要變數還是國際的債券價格，如果年底依然在低點，就會影響到開發金未實現損益，也就影響到開發金明年的股利，這也是開發金今年無法發放股利的主因！

目前只能觀察年底的債券價格走勢，如果美國12月也停止升息，對債券就有利，開發金明年配息也會更有底氣！

目前先看00878的調節，要不要趁機來撿便宜就自行判斷了！

◎本文內容已獲 不敗教主-陳重銘 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

2883開發金 00878國泰永續高股息

延伸閱讀

投資不買貴…存股00878、00929、00935、00936怎操作？ 專家分析：要注意折、溢價

00933B這檔月配息ETF什麼時候會配息？ 他分析：「這時」預計一張能拿到253元

00878、00929、00733…三大ETF出現重大改變！ 月配息的它將改指數規則

00878換股是「幫忙抬轎」？ 網笑韭菜買法大酸：準備跌停

相關新聞

開發金（2883）被00878剔除成分股…反而是進場好時機？ 專家：今年獲利不錯

開發金今年的獲利不錯，目前本益比偏低！主要變數還是國際的債券價格，如果年底依然在低點，就會影響到開發金未實現損益，也就影響到開發金明年的股利，這也是開發金今年無法發放股利的主因！

晶碩衝研發 要打世界盃

晶碩（6491）董事長郭明棟昨（23）表示，晶碩過去十年立足台灣、打的是亞洲盃，未來十年要進軍世界盃。近十年投入33億元...

裕隆 出售陸汽車金融業務

裕隆（2201）與裕融兩家公司昨（23）日公告，出售中國大陸裕隆汽車金融公司予北京汽車集團（北汽），總金額約人民幣13....

鋼廠惜售 鋼筋下周看漲

廢鋼原料續漲，鋼筋銷售量大增，但豐興（2015）、海光、威致等大廠擔心原料續漲，因此對鋼筋銷售踩煞車，全面惜售也不願多賣...

台聚：PE需求第4季難有起色

台聚集團旗下台聚（1304）昨（23）日召開，展望第4季，台聚業務副總吳銘宗表示，PE（聚乙烯）部分，中國大陸經濟復甦不...

興富發法說會／明年完工量挑戰360億元 潤隆前三季登營建股「EPS王」

興富發（2542）集團今(23)日聯合舉行2023年法人說明會，由集團旗下潤隆建設（1808）率先報喜打頭陣，潤隆今年大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。