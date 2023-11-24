開發金（2883）被00878剔除成分股…反而是進場好時機？ 專家：今年獲利不錯
開發金（2883）因為遭到國泰永續高股息（00878）剔除，最近每天成交量都很大！
00878指數是看股利分數，最近一年的殖利率佔比為一半，開發金今年沒有配息，影響當然是很大。
00878是依照指數來調整，這是ETF被動的特點，並非00878經理人選股。
00878的賣壓當然影響開發金的股價，但是總會賣光啊，利空就出盡了，現在反而是撿便宜的好時機嗎？
開發金今年的獲利不錯，目前本益比偏低！主要變數還是國際的債券價格，如果年底依然在低點，就會影響到開發金未實現損益，也就影響到開發金明年的股利，這也是開發金今年無法發放股利的主因！
目前只能觀察年底的債券價格走勢，如果美國12月也停止升息，對債券就有利，開發金明年配息也會更有底氣！
目前先看00878的調節，要不要趁機來撿便宜就自行判斷了！
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言