開發金（2883）被00878剔除成分股…反而是進場好時機？ 專家：今年獲利不錯

開發金（2883）因為遭到國泰永續高股息（00878）剔除，最近每天成交量都很大！

00878指數是看股利分數，最近一年的殖利率佔比為一半，開發金今年沒有配息，影響當然是很大。

00878是依照指數來調整，這是ETF被動的特點，並非00878經理人選股。

00878的賣壓當然影響開發金的股價，但是總會賣光啊，利空就出盡了，現在反而是撿便宜的好時機嗎？

開發金今年的獲利不錯，目前本益比偏低！主要變數還是國際的債券價格，如果年底依然在低點，就會影響到開發金未實現損益，也就影響到開發金明年的股利，這也是開發金今年無法發放股利的主因！

目前只能觀察年底的債券價格走勢，如果美國12月也停止升息，對債券就有利，開發金明年配息也會更有底氣！

目前先看00878的調節，要不要趁機來撿便宜就自行判斷了！

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