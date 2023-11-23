興富發法說會／明年完工量挑戰360億元 潤隆前三季登營建股「EPS王」
興富發（2542）集團今(23)日聯合舉行2023年法人說明會，由集團旗下潤隆建設（1808）率先報喜打頭陣，潤隆今年大豐收，前三季營業收入244.67億元，稅後純益63.57億元，每股純益14.1元，登上國內營建業新科「EPS王」。興富發建設展望2024年，預計將有五大案陸續完工，新屋完工金額359億元。
潤隆建設今年前10月營收達281.74億元、改寫新高紀錄，營收貢獻主要來自基隆「新橫濱」87.76億元、桃園「國家大院」87.18億元，新竹「竹科潤隆」79.48億元，以及高雄「樹禾苑」25.93億元和營造工程收入等1.39億元。
展望2024年，潤隆建設將有總銷87.67億元的「夢悦城」、總銷23.5億元的「景安文匯」、總銷97.28億元的「台北萬芳段」可望陸續完工挹注營收，未來在手可供推案之建案金額約729.41億元。
興富發建設部分，今年受到缺工及工程進度因素影響，新屋完工金額125.65億元，包含台中「TOP1環球經貿中心」總銷49.96億元、台北「興富發T1」總銷75.69億元。
興富發建設第3季認列子公司潤隆建案入帳，單季營收201.73億元，較去年同期增4.8倍，毛利率34.4%，營業利益58.05億元、年增12.7倍，稅後純益8.93億元、年增1.8倍，每股純益達0.49元、優於去年同期0.17元。
展望2024年，興富發建設預計有五大案完工，包括桃園「站前新鋭」、台中「文心愛悦」、台南「愛琴海」、高雄「興富發博愛」、高雄「愛情河左岸」等將陸續完工，新屋完工金額約359億元；公司未來在手可供推案之建案金額約41筆建案、金額約4,485.04億元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言