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南僑10月稅後淨利年增551% 每股賺0.32元

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

南僑（1702）業績每月提升， 集團稅後損益7984萬元，較去年成長551.55%，EPS 0.32元與去年同期 EPS 0.05元增加0.27元。 累計前十個月自結獲利7.33億元，年增率為59.66%，EPS 2.96元，較去年同期 EPS 1.85元增加1.11元。

南僑10月營收18.09億，較去年同期17.21億，年增率5.13%； 累計前十個月營收186.08億，較去年同期166.82億，增加19.26億，年增率11.54%。

自行結算， 10月營收受消費市場的恢復較去年同期增加5.13%，尤以大陸及泰國兩地獲利均較去年同期明顯增長，致集團稅後損益攀升到7984萬元，較去年增加6758萬元， 年增率551.55%，EPS 0.32元，與去年同期 EPS 0.05元增加0.27元。

南僑累計前十個月獲利7.33億元，較去年同期增加2.74億元，年增率為59.66%，EPS 2.96元較去年同期EPS 1.85元，增加1.11元。

EPS 營收

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