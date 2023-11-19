前三季淨值增530億元 上市銀行股可望擴大配息

上市銀行股前三季獲利普遍較去年大幅成長，整體上市銀行股淨值上升逾530億元，且其他權益減損數也大幅改善，較去年底可望回沖160.4億元，在第4季市場可望回穩，有利銀行投資評價利益使其他權益減損持續改善，明年股利配發加碼補給股東可樂觀期待。

去年因美國鷹派升息、資本市場激烈震盪，各銀行去年股債未實現評價損失嚴重，衝擊淨值項下其他權益項目高額減損，在分派去年盈餘時必須先提列特別盈餘公積不分配，大幅壓縮股利空間。

今年來整體市場相對回穩，雖然第3季再度波動導致過半銀行股未實現損失較上半年擴大，但相對去年底改善不少，從第3季季報來看，十檔銀行股中有九檔在明年配發股利時可有回沖挹注發放，合計可回沖挹注股利有160.4億元，第4季若持續好轉，明年股利將吃大補丸。

統計上市銀行股第3季季報，儘管美債殖利率飆升使多數金融業債券部位未實現評價損失擴大，十家上市銀行中仍有四家未受衝擊，包括遠東銀、王道銀與上海銀的其他權益減損均持續縮小，彰銀更在上半年其他權益數翻正後繼續增加，去年底其他權益減損43.7億元可望全數迴轉可分配。

股債投資操作見長的京城銀，因債券衝擊較大，因此第3季其他權益又從正數1.7億元翻轉為減損7.35億元，台中銀、聯邦銀則是其他權益為正數但下滑。

除了其他權益減損改善，獲利成長也使上市銀行股淨值續增，彰銀、台中銀、聯邦銀、京城銀前十月獲利均已賺贏去年，前三季季報來看，銀行股整體總淨值也較去年底上揚530.8億元。

銀行高層主管指出，去年財報其他權益減損在分配盈餘時已扣除，今年即使其他權益仍處負數，但只要較去年底改善，差額即可轉到未分配盈餘用於股利分派，讓股東今年縮水的股利，明年可望得到彌補。