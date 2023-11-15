鴻海股價站回100元若又再下跌呢？ 專家：跌5元買進…資金備妥能分批到五折以下

昨天輪到鴻海上漲了，股價剛好收在100元，這個跟鴻海當日下午的法說會有關嗎？

剛剛快速看一下這次法說會的內容，鴻海的Q3稅後淨利431.28億元，季成長31%、年成長11%，創下歷史同期新高的紀錄，而且三率跟去年或上一季比都是呈現成長，看起來很不錯！

不過對於Q4表現就比較保守了，雖然四大產品中，因為消費旺季到了拉升需求，消費智能產品、元件及其他產品…等跟上一季比都有機會出現明顯成長，但雲端網路、電腦終端市況還在復甦， 整體來說，今年營運低於預估，和去年比呈現衰退的機會較高，而明年最需要關注的變數，就是貨幣政策、通膨及政經局勢…等3大因素了，董事長也表示因此現階段維持維持中性看法。

除了財報以外，法說會整體看來偏向保守，所以也有大大問我，擔心鴻海法說會沒亮點，股價會不會15號又跌回去了？

這我沒辦法回答（因為我沒辦法預知），但法說會其實本來就是讓我們檢視公司的近況和展望，不會每次都一定有亮點或大好消息，只要沒嚴重的利空，維持計畫中的目標穩定發展，這樣我覺得也就不錯了。

遠離盤面、放長一點來看，認為鴻海未來幾年發展還是不錯也穩定持有的人，不會只因為明天的股價是上漲或下跌就改變決策，而我這次從鴻海100元開始，每跌5元就買一批的計畫也依然照舊，資金都預留好，可以分批買到5折以下了。

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