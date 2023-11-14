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大車隊財報／前三季EPS達5.17元 看好Q4業績續漲

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
55688 APP致力打造生活服務媒合平台，目前集團用戶規模已達700萬。黃淑惠攝
55688 APP致力打造生活服務媒合平台，目前集團用戶規模已達700萬。黃淑惠攝

大車隊（2640）第3季營收為7.03億元，年增12%；營業毛利3.2億元，年增11%，營業利益1.24億元，年增13%，稅前淨利1.24億元，年增12%，每股稅後盈餘(EPS)為1.67元。

累計前三季合併營收為20.8億元，年增13%；營業毛利9.62億元，年增12.8%，營業利益3.83億元，年增14%，稅前淨利3.85億元，年增13.6%，每股盈餘(EPS)5.17元 。

叫車市場需求回升

大車隊表示，累計前三季合併營收中的資訊媒合服務收入年增6%，其中計程車媒合年增2%，主因包含司機數市占率及用戶數提升，隨著叫車市場需求回升與運力增加，故交通出行服務維持市場龍頭競爭優勢；而生活服務媒合年增15%，成長動能來自居家清潔、洗衣服務、代駕及快遞服務等，其中居家清潔(生活大管家)營收較去年同期成長140%以上。

而快遞服務在營運效能提升下，累計前三季虧損較去年同期累計減少23%；同時平台周邊銷售收入年增32%，其中廣告收入持續穩定成長，金讚汽車保修累計前三季營收年增21%，未來將持續深化現有社區型汽車保養廠，提供更全面、便捷的汽車保修解決方案。

看好第4季旅遊和購物季節來臨，大車隊將持續提供用戶更優質的服務體驗，於第4季推出多項功能來增加派遣效率，以滿足不斷增長的市場需求。

更多生活服務

此外，大車隊為與700萬用戶攜手共創綠色出行，除提供一般用戶可透過55688 APP直接預約節能減碳車，同時提供企業會員E化乘車服務與商務差旅碳排放數據，未來更將擴展企業會員叫車之外的生活服務。在生活服務媒合方面，大車隊將持續優化55688 Super App生活服務UI、UX，耕耘居家清潔、洗衣服務、快遞服務及代駕服務等領域，以滿足用戶對生活服務需求，同時提高叫車與生活服務媒合率。

5688集團旗下台灣大車隊在上月「臺北市金輪獎」中榮獲特優獎，金輪獎可說是計程車界的奧斯卡金像獎，台灣大車隊史無前例的榮獲特優獎四連霸奠定難以企及的超級目標，旗下的大愛、泛亞、城市、志英四家車隊也獲得優等獎，證明集團與旗下車隊的優質服務與高品質搭車體驗獲得官方認證。同時台灣大車隊今年再度獲得 TCCF （台灣創意內容大會）指定為國際盛事唯一用車，TCCF每年11月吸引20多國商家齊聚交流，是台灣內容產製與專業人才對接國際產業資源的盛會。

迎接年底尾牙、大掃除旺季，55688生活大管家推出早鳥活動，12月15日以前預約年底大掃除每小時現折100元；即日起55688代駕的新竹地區起步價調整為330元起，同步六都、基隆起步價，開心暢飲同時也照顧民眾的安全與荷包；秋去冬來換季洗衣選擇55688潔衣家，11月30日前於四大超商送洗享89折，至7-ELEVEN送洗再送CITY CAFE 大杯熱美式咖啡，至萊爾富再送熱焦糖拿鐵咖啡65折序號。

55688生活大管家推出早鳥活動，12月15日以前預約年底大掃除每小時現折100元。黃淑惠攝
55688生活大管家推出早鳥活動，12月15日以前預約年底大掃除每小時現折100元。黃淑惠攝
55688潔衣家，11月30日前於四大超商送洗享89折，至7-ELEVEN送洗再送CITY CAFE 大杯熱美式。黃淑惠攝
55688潔衣家，11月30日前於四大超商送洗享89折，至7-ELEVEN送洗再送CITY CAFE 大杯熱美式。黃淑惠攝

營收 台灣大

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