長榮第3季每股純益10.35元 領軍航運類股漲幅居冠

通常，買賣股票能夠賺到在上漲行情賺到錢，都是在市場沒有好消息、大家都不看好的時候，在股價大跌之際默默一路抱上來的，我朋友這次買台積電也不例外，之前股價一直下跌，跌到她設定好的買價，所以才開始買進。

2023-11-14 10:13