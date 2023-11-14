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長榮第3季每股純益10.35元 領軍航運類股漲幅居冠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
貨櫃三雄第3季財報全數出爐，長榮（2603）因有出售長榮航（2618）股票的獲利挹注，單季稅後純益219.08億元，季增330%，每股純益（EPS）10.35元。（本報系資料庫）
貨櫃三雄第3季財報全數出爐，長榮（2603）因有出售長榮航（2618）股票的獲利挹注，單季稅後純益219.08億元，季增330%，每股純益（EPS）10.35元。（本報系資料庫）

貨櫃三雄第3季財報全數出爐，長榮（2603）因有出售長榮航（2618）股票的獲利挹注，單季稅後純益219.08億元，季增330%，每股純益（EPS）10.35元，一季賺進一個資本額，累計前3季EPS 15.14元，今（14）日以112.5元開高後一度拉升至117.5元，創近兩個月的高點，長榮強漲領軍航運股漲幅居冠。

長榮第3季本業獲利在貨櫃三雄中最高，另外，單季利息收入38.8億元，出售長榮航空股票認列業外收益62.5億元，加總兩項業外獲利達101.34億元，加上匯兌收入等的挹注，推升第3季稅後純益逾219億元，累計前3季稅後純益320.43億元，年減89%，每股純益15.14元。

陽明（2609）與萬海（2615）第3季較第2季都終止虧損、順利轉盈；陽明第3季稅後純益約28億元，EPS為0.8元，累計前3季稅後純益60.78億元，EPS為1.74元；萬海第3季稅後純益25.3億元，EPS為0.9元，累計前3季稅後仍虧損19.19億元，每股淨損0.68元。

貨櫃三雄第3季財報出爐，長榮今日以112.5元開高後走高，一度拉升至117.5元，盤中漲幅逾5%，陽明、萬海盤中漲幅逾1%，長榮除領軍貨櫃股強漲，航空股及散裝等股也是上漲居多，航運類股盤中漲幅領先。

長榮航空 EPS 財報

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