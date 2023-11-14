台積電（2330）抱到獲利了！ 專家：能賺到上漲行情常是買在市場不被看好的時候

上週五台積電（2330）公佈營收，10月營收2432億元，月增34.8%，創歷史新高，那時候她看到ADR大漲，說台積電今天很有機會也大漲，剛好13日天氣轉涼，所以她提議來她家吃火鍋。

其實她已經持有台積電一陣子了，並不是這幾天才買的，然後現在也還沒達到她想賣的價格，要之後才會再來考慮賣掉。

通常，買賣股票能夠賺到在上漲行情賺到錢，都是在市場沒有好消息、大家都不看好的時候，在股價大跌之際默默一路抱上來的，我朋友這次買台積電也不例外，之前股價一直下跌，跌到她設定好的買價，所以才開始買進。

這樣子買，雖然不一定買到最低價，但可以保證一定不會買貴，而且有規劃好，成功等到股價來到心中「目標價」再買的方式，不管未來公司或是股價怎麼發展，情形一定都是自己的能力可以掌控的範圍內，這種穩定的投資不會只是一、兩次僥倖賺到錢，而是能一直長遠、穩定的賺下去。

所以每次她提議要聚餐的時候，我就會知道她的股票又上漲、資產又成長了！

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