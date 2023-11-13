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東元財報／前三季每股純益2.25元

經濟日報／ 記者李泠秭／台北即時報導

東元（1504）今（13）日公告第3季歸屬於母公司業主淨利9.81億元，季減53.8%，年減9.4%，每股純益0.46元；前三季屬於母公司業主淨利47.37億元，年增93.1%，每股純益2.25元。

東元公告第3季每股純益0.46元，累計今年前三季每股純益為2.25元。

東元第3季營收為151.88億元，季增0.8%，年增2.5%，累計前三季營收為450.31億元，年增4.09%。

東元第3季歸屬於母公司業主淨利9.81億元，季減53.8%，年減9.4%，累計前三季歸屬於母公司業主淨利47.37億元，年增93.1%。

東元將於11月15日舉行2023年第3季法人說明會。

東元日前在墨西哥新萊昂州 Cienega de Flores 市舉行高效率低壓馬達廠落成啟用典禮，董事長邱純枝在致詞時表示，因應區域經濟和短鏈的趨勢，於墨西哥建立北美地區生產基地，轉移部分亞洲廠產能，就近供應市場減少長鏈風險，以提升高效率低壓馬達的競爭力。

東元表示，墨西哥原本即設有銷售據點，此次投資建立生產線之後更將形成「在地銷售網路」及「區域生產工廠」之產銷模式，為營收成長注入新動能。

東元 每股純益

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