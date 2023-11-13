漢翔前三季EPS達2.08元 創上市以來新高

漢翔（2634）前三季稅後純益19.57億元，EPS達2.08元，創上市以來新高。第3季稅後純益為6.59億元，年增率為15%，每股稅後純益為0.7元；累計前三季稅後純益為19.57億元，每股稅後純益為2.08元。

今年漢翔在民用、國防及科技服務三大業務均有大幅斬獲。民用業務方面，近期波音公司(Boeing)雖傳出供應鏈問題導致交機減產，但漢翔原先訂單不受影響，業務量不減反增，不僅波音公司，包含空巴(Airbus)均要求提升月產量，月產量在未來三年會持續增加；此外，漢翔尚有與龐巴迪(Bombardier)及多家國際發動機大廠等業務穩定履約，目前交運狀況一切正常。

軍機方面，空軍F-16V構改升級的鳳展專案進行順利，可望於今年底完成全案139架機性能提升；漢翔更組建「F-16維修中心」，有效解決空軍F-16機隊系統零件「長交期、高單價、高失效」的維修需求，是戰機妥善率的最佳後盾；「國機國造」政策指標成果的勇鷹高教機進入量產高峰，今年度交機17架、明年度18架，持續維持高產能。

另外，漢翔公司跨足儲能領域有成，今年度業務量已較去年倍數成長，台電通霄案廠已進商轉階段、中油自用發電能源業務案達完工目標，台中廠區的儲能系統第一案場自110年建置以來，每月創造穩定營收，沙鹿廠區第二、第三案場，目前已上線營運，科技服務業務顯著成長，已站穩漢翔公司在軍機、民機之外的第三隻腳，持續增添公司動能。

疫情過後，全球供應鏈尚在迅速重組中，漢翔已審慎評估可能面臨的衝擊，疫情期間以各項策略維持人才、機具、品質等內部能量，提前佈局至2025年，因此得以在疫情解封後迎來強勁反彈。只要是對公司營收有利的機會，經營團隊必定全力以赴。感謝各界先進與產業夥伴對漢翔的鼓勵與支持，明年度軍機、民機、能源，各領域訂單與產能都看得見。