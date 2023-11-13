三陽財報／二輪四輪齊跑 前三季EPS 6.17元創全年歷史新高

三陽（2206）今（13）日董事會通過第3季財報，單季合併營業收入為166.87億元，年增率為14.80%，毛利率為20.79%，合併營業淨利15.36億元，年增率為41%，本期歸屬於母公司業主淨利為12.69億元，每股盈餘(EPS)為1.60元。

累積第1季至第3季合併營業收入494.08億元，年增率為29.57%，毛利率為21.02%，合併營業淨利50.43億元，年增率為78.51%，本期歸屬於母公司業主淨利為48.93億元，每股盈餘(EPS)為6.17元，不只創歷史同期新高紀錄，也是歷年全年的新高。

三陽分析前三季營收成長原因，在二輪方面，受惠於高階機種及平價機種雙重熱銷，省油國民神車全新迪爵車系以銷售台數68,984台拿下台灣市場1-9月銷售冠軍，高階車款賽道之王JET車系及跨界旅跑MMBCU合力銷售64,239台，累積1-9月三陽共銷售236,484台，較去年同期增加57,408台，年增率32.06%，今年1-9月市佔率達39%，較去年同期33.19%大幅增加。

四輪事業代理Hyundai汽車銷售部分，第3季受惠原廠零件供應更穩定，國產主力車款候車期縮短，加上全新Tucson HEV油電休旅及進口IONIQ 6電動跑車開始交付，7-9月新車總數5,638台，同比年增成長28%，維持高成長態勢。

完整的乘商用車產品線及產品實力持續在市場獲得消費者青睞，四輪銷售1-9月新車銷售已經達16,979台，已提前超越2022年全年總台數。