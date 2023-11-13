台灣有錢人靠統一、台達電、中保科年賺18％！ 退休族必存這三種類型的股票

【文．玩股小博士】

上週我寫了「熟齡人士不該買這三種股票！遇到先跑才不會燒個精光...」，已經清楚告訴大家，風險承受度如果下降，資金也不夠大，甚至投資能力也跟不上分秒必爭的股市，千萬就不要亂搞，畢竟投資股市是真金白銀，這絕對不是什麼投資遊戲，或者大富翁、富爸爸現金流遊戲，玩輸破產了也沒關係，重新思考真實人生就好，你玩的可是真實人生！

這邊先免責聲明一下，如果你出身在超級有錢人世家，出生就有一堆房地產繼承，或者長輩已經有獲利穩健的大公司等著繼承，那就沒問題，股票你就隨便玩一玩，賠光就算了，認真工作就好。

但這說的只是少數人，而且屬於金字塔頂端的人士，不過這類型的人，也要注意賭性控制，無論再怎麼有錢，只要進入股市都不重要了，股市從幾億元到幾兆資金在流動，裡面的主力都是國家層級，所以賭輸就認輸了，千萬不要凹單，否則看看傑西李佛摩的案例，他投資最高負債超過百萬美元，但又靠崩盤賺到上億美元，不過最後經歷多次破產，還得到憂鬱症，最終舉槍自盡，結局也不是很好。

言歸正傳，如果只告訴你什麼不能買，滿手現金肯定也是不行，空手只會更慘，通膨會讓你的現金部位慢慢縮水，所以全世界富人可不只有現金，他們除了創業之外，大部分手上也都持有大量股票、不動產，至於是否創業則不一定，畢竟創業算是高風險。

台灣真正大咖有錢人都怎麼累積財富？

根據中信銀行跟資誠合作統計出來的《2022臺灣高資產客群財富報告》，他們針對台灣有錢人進行財富調查，門檻是身家財富扣除自住房地產之後，身上資產規模超過3,000萬以上的人，也就是說，他們隨時都可以拿出3,000萬出來進行投資。

報告又把這些人分成兩類，一種是三千萬以上的高資產族，另外一種是更頂級的1.5億以上，疫情前的台灣高資產族總人數差不多35.53萬人，來到2022年竟然成長到50.78萬人，擁有三千萬以上的高資產族更增加15萬人左右，年化成長率是13%。

再來是資產成長狀況，資產規模超過1.5億以上的人，他們總資產在2019年是5.1兆元，2022年則上升到8.33兆元，疫情期間他們的財富增加了3兆以上。至於三千萬以上的高資產族，同期從16.28兆元增加26.55兆元，也增加了10兆以上。如果把兩種資產規模合併，四年期間，這些高資產族的總資產從21.38兆元增加到34.88兆元，年化成長率是18%，先不管什麼投資方式，光是資產每年成長18%就夠驚人了。

根據報告顯示，這些有錢人財富累積來源最大的是企業經營或分紅，這項目佔所有高資產族的四成左右，第二高則是金融產品投資，這比例大約有三成，第三名為家族贈與或繼承，這個就只有15%，第四名則是薪資跟獎金13%。所以這是不是跟我前面說的不謀而合？要大富大貴，第一個不是創業就是企業分紅，至於企業分紅當然也是來自股票分紅。第二名則是投資金融產品，這就是我要強調的重點，如果你創業不太行，擔心賠光身家，那麽利用投資的方式還是能成為有錢人，條條大路通羅馬。

你會不會很好奇那些高資產族都投資什麼？其實這份報告也幫大家統計出來了，以2021年投資項目的前四名來看，分別是台股59%、儲蓄42%、共同基金40%、保險38%，顯而易見，這些有錢人也是都投資股票為主，至於儲蓄、保險本來就是人人必須有，而共同基金就是投信在賣的那些基金，但以前基金行情好可不代表現在還是這麼強，或許這也是台股投資逼近六成的主因吧？

所以看到這邊，先說一下小結論，有錢人每年累積財富平均成長18%，扣除創業之外，主要工具還是靠投資，而投資主力項目又以台股佔比最高，接下來進入重點，談談哪些股票適合買，不然上一集跟你說危險都不要碰，就搞消失，不是也很不負責任嗎（笑）？

這三種類型的股票，可多研究考慮！

1.上市權值股

投資大型股這沒人反對吧？只不過「大到不會倒」其實只是一種概念，但實際上該如何定義？這很主觀啦，你也可以自己覺得某些股票大到不會倒，只不過那只是自己一箱情願，但如果是上市權值股，就不同狀況了。好比說大家都買台積電、聯發科、鴻海，一票ETF跟外資也跑來買，國安基金為了拉抬指數也會跟著買，這就是權值股的優勢及魅力，不僅成交量大，下跌或遇到倒閉危機，金管會也會提早出手干預，再加上法人外資持股多，通常他們也會定期舉辦法說會報告營運，如果亂搞也會被法人監督，散戶投資個股頂多幾百萬、幾千萬，但大戶投資單位都是幾億、幾兆起跳的，他們在乎的會比一般人更多。

2.大戶持股多

我所謂的大戶持股，並不是指三大法人，因為那堆法人只是一個綜合體，我指的是有公司行號或大型機構持股，再來是公司派或大戶也不能以炒股為目的，畢竟有些集團或大財團很喜歡炒股，甚至入主公司營運面，等股價衝高再脫手，這種的要踢掉，舉幾個例子你就懂。當一檔股票政府持股夠多，就會變成官股，例如兆豐金、第一金、彰銀、中華電、台肥，公司派持股高也能穩定籌碼面，相對也比較不敢亂搞。

例如和潤董監事持股58.1%，主要就是來自母公司和泰集團持股，旗下汽車租賃也不用多說，只要台灣還有人想買TOYOTA、LEXUS、HINO，那麼汽車放款就是讓和潤業績吃飽飽。

而台灣高鐵董監事持股61.34%，最大股東兼老闆當然是交通部，你說要讓他倒閉也很難，有政府撐腰，負債累累的高利息，都能用特許條款讓他們支付低於行情不少的利息。

再說到統一超，他母公司應該也不用多說，大家肯定都知道是統一集團，公司派持股45.9%，台灣六千家7-11，菲律賓三千家7-11，通通都是他們家的，獲利這麼漂亮，統一光領股息也是吃飽飽。

而近期聯發科旗下金雞母上市，也就是達發，目前聯發科持股比重高達76.45%，甚至已經公開放話加碼六千張護盤，這當然就是集團概念股的威力了。

3.配息久且不縮水

當你已經決定退休要靠投資投票維生，那麽除了買低賣高之外，還要更重視配息政策，基本要求就是配息夠長，這代表市場怎麼震盪都不怕，照樣可以賺錢發出股息。另外一點是配息不能縮水，先不論公司營運或資金有多少，對於長期投資或退休族來說，持續領股息非常重要，這也是退休後的主要收入來源，當然不可能動不動就變少，理由伯一堆是不行的，來看看台股有哪些符合條件的股票。

第一個是統一（1216），這是台灣食品股龍頭及大型權值股，目前連續配發股息40年，而且從2019年之後的股息，創下連續四年成長或持平，至於2018年則是一次性處分中國星巴克而認列鉅額收益，因此當年配發5.5元的現金股息，如果扣掉這一年的特殊狀況，其實連續成長股息年數應該從2015年起算，那就是連續八年了，這威力相當可怕，所以我才針對單身人士寫了一篇「40歲砸100萬竟無痛滾出700萬？65歲退休月領5萬還不必額外投入資金！」，背後都是有原因的，一切都是建立在科學基礎之上，也不是傻傻亂搞亂寫。

再來一個經典例子是台達電（2308），集團是多年的全球電源供應器龍頭，看清楚喔，台股出身的企業卻成為「全球」霸主，不用投資美股，台股就有這種龍頭了，截至目前為止，已經連續配息40年，跟統一都是同梯的老妖怪，而股息連續成長或持平則是七年。

再舉例國內保全龍頭中保科（9917），最近幾年也打入科學園區及智慧城市，業績同樣火熱不間斷，連續配息年數為35年，股息連續成長或持平為六年。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：熟齡人士必買的股票有三種？原來台灣富人近六成都買台股！