中信金（2891）賺得很不錯…EPS創歷史同期新高！ 專家「買不夠」：私心希望股價跌一點

中信金今年賺得還不錯喔！9日公布10月自結獲利50.06億元，累計前10月的稅後淨利535.93元，跟去年比成長將近6成，EPS有2.69元，也是創下歷史同期新高了！

中信金的銀行端，10月存放款業務繼續成長，資本市場表現也不錯，中信銀單月稅後獲利就有34.05億元，而旗下台灣人壽雖然避險成本還是很高，但已經不像去年會再受到防疫險的拖累了，這個月也因為美元升值而有匯兌收益，單月稅後獲利將近16億元。

不過另外有一件事情是，之前金管會公布大到不能倒的系統性銀行中，中信銀原本連續2年在都提前達到2025金管會的要求水準，到了今年Q2反而3項指標又降下來沒達標，（普通股、第一類資本比率、資本適足率）只有符合2023年的標準而已...這件事情會算是利空嗎？

前幾天總經理有出面說明，會有這樣的狀況，是因為今年金控的股利主要來自中信銀上繳了200億元盈餘，強調今年銀行稅前盈餘超過500億元，應該是能夠在年底再達到標準，而要在2025年前完全達標，除了使用現金增資以外，也還有很多方式可以提高資本適足率來達成，所以還沒有考慮到要用增資的選項。

我覺得這是不傷大雅的小事，並不是出自於經營面或是競爭力的嚴重問題，只是把資金上繳給金控發放股息給股東而已，所以我會繼續安心持有，但我私心也希望再跌一些，不然我買的還不夠多，最近股價又漲上來變得蠻貴。

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