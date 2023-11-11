六大壽險 10月獲利減42%

美債殖利率10月一度飆破5%，台股當月也大跌352點，讓壽險業獲利蒙上陰霾。因兩家壽險轉為虧損，統計六大壽險10月獲利僅剩下39.3億元，為七個月低點，今年前十月六大壽險累計獲利1,334.8億元，較去年同期大減42%。

其中，壽險龍頭國泰人壽10月稅後純益30.2億元，為六大壽險之冠，累計前十月稅後純益333.6億元。國壽指出，10月獲利穩健，主要反映資本利得、經常性收益及匯兌利益挹注。

富邦人壽10月稅後純益14.7億元，累計前十月稅後純益445.96億元。富邦人壽指出，10月主要投資收益來源為利息收入、基金配息收益及國內外股票及基金資本利得；富邦人壽10月處分國內外股票、基金等投資部位，實現獲利約22億元。

中信金旗下台灣人壽，10月受惠美元升值產生匯兌利益及基金配息挹注，單月稅後純益16.16億元，累計前十月稅後純益160.83億元。

開發金旗下中國人壽，同樣受惠美元升值、降低匯兌成本，10月稅後純益11.07億元，今年來累計稅後純益124.17億元。

南山人壽10月稅後淨損12.29億元，累計前十月稅後純益369.89億元，10月虧損主因為健全資產品質、強化獲利結構，操作重點以優化調整資產配置為主，也就是針對資產「汰弱留強」。

新光金旗下新光人壽10月虧損20.59億元，累計前十月稅後淨損99.68億元，主要是避險成本居高不下，抵銷掉新台幣貶值的匯兌利益，以及美債殖利率上升使股票震盪走跌，壓縮新壽股債資本利得空間。