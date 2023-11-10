欣陸營收／前十月營收252億元 年減8.37%

欣陸投控（3703）今（10）日公告，10月營收26.48億元，年減12.84%；累計前10月營收252.12億元，年減8.37%。欣陸指出，營收減少主要是去年大陸建設交屋較多，今年交屋較去年同期減少所致，抵銷大陸工程受惠於公共工程專案貢獻。

欣陸表示，營建工程事業方面，大陸工程10月與台北捷運公司舉行「捷運劍潭站轉乘設施空間活化及多元服務建置案工程」簽約典禮，該案位於台北捷運劍潭站旁，將興建地上16層、地下3層的商辦大樓，預計於2027年底完工，該案合約金額約33.87億元。

環境工程及水資源處理事業方面，欣達環工的「埔頂計畫區污水下水道系統建設之興建營運移轉（BOT）計畫」，於10月舉行一期工程完工啟用典禮，該期工程完工啟用後，每日將可處理7,500噸污水。